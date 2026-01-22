  1. Privatkunden
Massenkarambolage Über 100 Fahrzeuge krachen bei Schneesturm ineinander

Fabienne Berner

22.1.2026

Massenkarambolage: Über 100 Fahrzeuge krachen bei Schneesturm ineinander

Massenkarambolage: Über 100 Fahrzeuge krachen bei Schneesturm ineinander

Infolge des sogenannten Lake-Effect-Snow kam es in Michigan zu einem der schwersten Winterunfälle der letzten Jahre – mit zahlreichen Verletzten und chaotischen Zuständen auf der Interstate.

22.01.2026

Infolge des sogenannten Lake-Effect-Snow kam es in Michigan zu einem der schwersten Winterunfälle der letzten Jahre – mit zahlreichen Verletzten und chaotischen Zuständen auf der Interstate.

Fabienne Berner

22.01.2026, 18:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im US-Bundesstaat Michigan führte ein schwerer Schneesturm zu einem Unfall mit über 100 beteiligten Fahrzeugen.
  • Mehrere Menschen wurden verletzt, die Autobahn ist in beide Richtungen gesperrt komplett blockiert.
  • Ursache war der Lake-Effect-Snow, der durch kalte Luft über dem Michigansee zu plötzlichen Schneeschauern und Whiteouts führte.
Mehr anzeigen

Bei extrem schlechter Sicht infolge eines heftigen Schneesturms ist es im Westen des US-Bundesstaates Michigan zu einer Massenkarambolage mit mehr als 100 Fahrzeugen gekommen.

Zahlreiche Autos sowie mindestens 30 Lastwagen waren beteiligt, mehrere davon kippten um oder stellten sich quer. Die Autobahn musste in beiden Richtungen gesperrt werden. Nach Angaben lokaler Medien wurden bis zu zwölf Menschen verletzt.

Auslöser waren extreme Wetterbedingungen mit starkem Schneefall und sehr schlechter Sicht infolge des sogenannten Lake-Effect-Snow. Dabei nimmt kalte Luft über dem vergleichsweise warmen Michigansee zusätzliche Feuchtigkeit auf, die beim Auftreffen auf Land in kurzer Zeit zu intensiven Schneeschauern und plötzlichen Whiteouts führt.

Einsatzkräfte arbeiteten stundenlang an Rettung, Evakuierung und Bergung der Verunfallten, während Räumtrupps die Interstate Fahrzeug für Fahrzeug freiräumten.

Mehr zum Thema

See-Schnee-Effekt: In 30 Minuten können bis zu zwei Meter Schnee fallen

See-Schnee-Effekt: In 30 Minuten können bis zu zwei Meter Schnee fallen

Manche US-Bundesstaaten sind von heftigen Schneefällen betroffen. In Pennsylvania schneite es am 30. November bis zu 70 Zentimeter. Das hat mit einem Wetterphänomen zu tun, dem «Lake snow effect».

02.12.2024

