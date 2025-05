Über 100 Tote nach Unwetterfluten in Nigeria - Gallery Zerstörungen nach einem Unwetter in der nigerianischen Stadt Mokwa Bild: dpa Eine Frau in der nigerianischen Stadt Mokwa, in der ein Unwetter schwere Zerstörungen angerichtet hat. Bild: dpa Über 100 Tote nach Unwetterfluten in Nigeria - Gallery Zerstörungen nach einem Unwetter in der nigerianischen Stadt Mokwa Bild: dpa Eine Frau in der nigerianischen Stadt Mokwa, in der ein Unwetter schwere Zerstörungen angerichtet hat. Bild: dpa

Erst stundenlanger Regen, dann Überschwemmungen, die alles wegreissen, was in ihrem Weg ist. In Nigeria hinterlässt ein Unwetter eine Schneise der Zerstörung. Mehr als 150 Menschen sterben.

DPA, sda/tgab dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Unwetter hat in einer Marktstadt in Nigeria 50 Häuser zerstört und die Bewohner mit reissenden Fluten weggespült.

Die Behörden gehen von über 150 Toten aus, noch immer gelten Menschen als vermisst.

Die Fluten waren die Folge heftiger Regenfälle. Mehr anzeigen

Nach einem schweren Unwetter in der zentralnigerianischen Stadt Mokwa sind mehr als 150 Menschen ums Leben gekommen. Nach stundenlangem Regen war es in der Marktstadt am Mittwoch zu schweren Überschwemmungen gekommen. Mehr als 50 Häuser wurden zerstört und mit ihren Bewohnern von den reissenden Fluten weggespült.

Wegen der schwierigen Bergungsarbeiten wurde das ganze Ausmass des Unglücks erst Tage später absehbar. Auch am Samstag dauerte die Suche nach Verschütteten an. Der Direktor der Katastrophenschutzbehörde Nema ging von etwa 115 Toten aus. Doch noch immer gelten Menschen als vermisst.

Todesfälle durch Überschwemmungen sind im westafrikanischen Nigeria häufig. Ende vergangenen Jahres starben bei Überschwemmungen in mehreren der 36 Bundesstaaten Nigerias mehr als 600 Menschen. 1,3 Millionen wurden obdachlos. Die Fluten waren die Folge heftiger Regenfälle.