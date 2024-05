In Indiens Hauptstadt steigt das Thermometer auf über 50 Grad

Ein junger Mann badet sein Vieh im Fluss Tawi in Jammu und nimmt gleichzeitig eine Erfrischung. Channi Anand/AP/dpa

Der Norden Indiens leidet derzeit unter einer gewaltigen Hitzewelle. In der Hauptstadt Neu-Delhi liegen die Temperaturen bei über 50 Grad. Die Behörden warnen die Bevölkerung vor der Gefahr eines Hitzschlags.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen 52,3 Grad Celsius – so heiss war es am Mittwoch in Neu-Delhi.

Es ist dies der höchste Wert, der jemals in der indischen Metropole gemessen wurde.

Die Bevölkerung leidet derweil an Wassermangel und ist der Gefahr eines Hitzschlags ausgesetzt. Mehr anzeigen

So heiss ist es in der indischen Hauptstadt noch nie gewesen: Die Temperaturen in Neu-Delhi sind auf 52,3 Grad gestiegen. Eine solche Hitze wie am Mittwoch um 14.30 Uhr (Ortszeit) im Stadtteil Mungeshpur sei seit Messbeginn vor über einem Jahrhundert noch nie in der Metropole gemessen worden, sagte ein Sprecher des indischen meteorologischen Dienstes der Deutschen Presse-Agentur.

Später stieg das Thermometer gar noch weiter auf 52,9 Grad. Der Rekord könne jedoch auf einem Messfehler beruhen, teilte die Wetterbehörde mit. Dieser Wert sei eine «Anomalie im Vergleich zu anderen Stationen», hiess es. «Dies könnte auf einen Fehler im Sensor oder auf einen lokalen Faktor zurückzuführen sein». Es sei eine Untersuchung eingeleitet worden.

Aber auch ein möglicher Defekt ändert nichts an den unerträglichen Temperaturen in Nordindien. Der Dienst warnte die Bevölkerung vor der Gefahr, einen Hitzschlag zu erleiden. Zuletzt passierte dies dem bekannten Bollywood-Schauspieler Shah Rukh Khan. Neben Neu-Delhi erleben derzeit weite Teile des restlichen Nordens von Indien eine Hitzewelle.

Einige Regionen des bevölkerungsreichsten Landes der Welt (1,4 Milliarden Einwohnerinnen und Einwohner) haben mit Wassermangel zu kämpfen. In Dutzenden Stauseen sei der Wasserstand auf einen Bruchteil der Speicherkapazität gefallen, berichtete der örtliche Fernsehsender NDTV unter Berufung auf die zentrale Wasserbehörde. Dies beeinträchtige demnach auch die Stromerzeugung aus Wasserkraft.

Knapp unter Temperatur-Weltrekord

Gleichzeitig schoss zuletzt der Strombedarf in die Höhe, weil Leute Kühlung suchen und bei denen, die es sich leisten können, die Klimaanlagen auf Hochtouren laufen.

Die offiziell höchste registrierte Lufttemperatur auf der Erde beträgt nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts 56,7 Grad und wurde demnach am 10. Juli 1913 auf der Furnace Creek Ranch im Death Valley in den Vereinigten Staaten gemessen.

dpa/afp/toko