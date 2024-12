Hochzeitsgesellschaft in Äthiopien verunglückt – über 70 Tote

Über 70 Tote: Hochzeitsgesellschaft in Äthiopien verunglückt - Gallery Der Lastwagen stürzte von der Gelan-Brücke, als er von einer Hochzeitszeremonie in der südlichen Region Sidama in Äthiopien zurückkehrte. Bild: AP Photo/Str/Keystone Bei dem schweren Unglück starben mindestens 71 Menschen. Bild: AP Photo/Str/Keystone Rettungskräfte bergen das Fahrzeug. Bild: dpa Der mit Hochzeitsgästen beladene Lastwagen ist beim Überqueren einer Brücke in den Galana-Fluss gestürzt. Bild: dpa Über 70 Tote: Hochzeitsgesellschaft in Äthiopien verunglückt - Gallery Der Lastwagen stürzte von der Gelan-Brücke, als er von einer Hochzeitszeremonie in der südlichen Region Sidama in Äthiopien zurückkehrte. Bild: AP Photo/Str/Keystone Bei dem schweren Unglück starben mindestens 71 Menschen. Bild: AP Photo/Str/Keystone Rettungskräfte bergen das Fahrzeug. Bild: dpa Der mit Hochzeitsgästen beladene Lastwagen ist beim Überqueren einer Brücke in den Galana-Fluss gestürzt. Bild: dpa

Hochzeitsfest mit schrecklichem Ende im ländlichen Äthiopien: Bei einem schweren Unfall sterben mindestens 71 Menschen. Die Zahl der Toten könnte noch steigen.

dpa/toko dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Äthiopien sind mindestens 71 Menschen bei einem verheerenden Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

Alle von ihnen waren Teilnehmer einer Hochzeitsgesellschaft.

Ein völlig überfüllter Lastwagen, der die Festteilnehmer transportierte, ist am Sonntag eine Brücke hinab in einen Fluss gestürzt.

Die Suche nach Opfern dauert nach wie vor an der Unfallstelle an. Mehr anzeigen

Mindestens 71 Menschen sterben in Äthiopien bei einem schweren Verkehrsunfall – alle von ihnen waren Teilnehmer einer Hochzeitsgesellschaft. Nach Angaben der Bezirksregierung im südäthiopischen Sidama war ein völlig überfüllter Lastwagen, der die Festteilnehmer transportierte, am Sonntag in einen Fluss gestürzt.

Unter den Menschen auf dem Lastwagen war auch die Braut – die Gruppe war nach der kirchlichen Hochzeit unterwegs zu einem Empfang im Haus ihrer Eltern.

Suche nach Opfern im Fluss dauert an

Die Suche nach Opfern dauert nach wie vor an der Unfallstelle an. Angesichts der Zahl der Schwerverletzten gingen die Behörden davon aus, dass die Zahl der Toten noch steigen könnte. Dazu dürfte auch die isolierte Lage des Unfallorts in einer Gegend mit schlechter Infrastruktur beitragen.

In das nächstgelegene Spital wurden 73 zum Teil schwerstverletzte Unfallopfer gebracht. «Wir sind überwältigt», sagte ein Klinikvertreter. Die am schwersten Verletzten würden in die Hauptstadt der Region verlegt.

Spital nicht für hohe Zahl von Unfallopfern gerüstet

Das nächste Spital an der Unfallstelle habe weder eine voll ausgerüstete Ambulanz noch die Ausrüstung zur Behandlung schwer verletzter Patienten, sagte eine Krankenschwester der Deutschen Presse-Agentur. «Das Dorf ist nicht in der Lage, professionelle Rettung zu leisten.»

Im ländlichen Äthiopien gibt es nur wenige Buslinien. Häufig werden die Ladeflächen von Lastwagen zum Transport von Fahrgästen eingesetzt. Diese Wagen sind obendrein nicht selten überfüllt und auf kurvenreichen Bergstrecken unterwegs.