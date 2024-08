Luftansicht des Unfallorts nahe Belle Glade in Florida. Bild: Keystone/WPTV via AP

Bei einem Horror-Unfall in den USA sind neun Menschen ums Leben gekommen. Vier Menschen wurden noch an der Unfallstelle für tot erklärt, fünf weitere starben im Spital.

dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei einem Unfall in Florida sind am Montag neun Menschen ums Leben gekommen.

Sie befanden sich in einem Geländewagen, der auf einer zweispurigen Strasse gegen eine Leitplanke krachte, sich überschlug und mit dem Dach voran in einem Kanal landete. Mehr anzeigen

Der überbesetzte Geländewagen krachte am Montag im ländlichen Florida auf einer zweispurigen Strasse gegen eine Leitplanke, überschlug sich und landete mit dem Dach voran in einem parallel zur Strasse verlaufenden Kanal, wie das Sheriffbüro des Bezirks Palm Beach County mitteilte. An Bord befanden sich vier Erwachsene und sechs Kinder.

Tom Reyes von der Feuerwehr sagte, als die Rettungskräfte eingetroffen seien, habe die Unterseite des Geländewagens aus dem Wasser geragt. Er sei seit 20 Jahren im Dienst und dies sei einer der schlimmsten Unglücksorte, die er erlebt habe. Vier Menschen wurden noch an der Unfallstelle für tot erklärt, fünf weitere starben im Spital. Das jüngste Opfer war erst ein Jahr alt. Ein 26-Jähriger überlebte, befand sich aber in einem ernsten Zustand.

dpa