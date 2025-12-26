Überschwemmungen in Kalifornien: «Das Wasser reichte bis ans Dach» STORY: Heftige Regenfälle haben im San Bernardino County in Kalifornien am Mittwoch zu Überschwemmungen geführt. Diese Bilder der Feuerwehr des Bezirks zeigen schlammiges Hochwasser in dem Gebiet. Zahlreiche Einwohner waren gezwungen, ihre Wohnungen und Häuser zu verlassen. Einsatzkräfte gingen von Haus zu Haus, um die Sicherheit der Bürger zu garantieren. Dieser Einwohner des San Bernardino County berichtete online von der Rettung seiner Nachbarn durch die Besatzung eines Helikopters. Die Familie war vor dem Hochwasser auf ein Dach geflüchtet. «Drei Leute sassen da und warteten. Ich habe die Aufnahmen gedreht, während das Wasser bereits an die Kante des Daches reichte." Die Familie konnte schliesslich in Sicherheit gebracht werden. Zuvor war einer der wichtigsten Highways in dem Bezirk gesperrt worden. Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, hat lokalen Medienberichten zufolge den Notstand in den Bezirken Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego und Shasta ausgerufen. 25.12.2025

Heftige Unwetter haben im US-Bundesstaat Kalifornien an Weihnachten zu Überschwemmungen und Schlammlawinen geführt. Der Wetterdienst warnt, noch den ganzen Freitag sei im Süden Kaliforniens mit Starkregen und Sturm zu rechnen.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Heftige Weihnachtsunwetter haben in Kalifornien Überschwemmungen und Schlammlawinen verursacht.

Es gibt mindestens drei Todesopfer. Der US-Wetterdienst NWS warnt vor weiterem Starkregen und Sturm.

Ausgelöst wurde die Extremwetterlage durch einen sogenannten «atmosphärischen Fluss», der enorme Regenmengen in den Süden des Bundesstaats brachte. Mehr anzeigen

«Zahlreiche Sturzfluten sind möglich», hiess es in der Unwetterwarnung des US-Wetterdienstes NWS. Wie die «Los Angeles Times» berichtete, gab es mindestens drei Tote. Ein Mann sei in San Diego von einem umstürzenden Baum erschlagen worden.

Bereits am Heiligabend waren schwere Unwetter über Kalifornien hinweggezogen. In einigen normalerweise sonnigen Gegenden fielen bereits mehr als 25 Zentimeter Regen.

Am Donnerstag gab der NWS dann eine Unwetterwarnung für Südkalifornien heraus, von der auch die Metropole Los Angeles betroffen war, die zweitgrösste Stadt der USA. Gewarnt wurde vor Starkregen, Sturzfluten und Sturmböen von mehr als 88 Stundenkilometern. In Gebieten, die Anfang des Jahres von verheerenden Bränden verwüstet worden waren, drohten demnach auch Schuttlawinen. In mehreren Landkreisen, darunter auch Los Angeles, riefen die Behörden den Notstand aus.

Verantwortlich für das Unwetter war ein als «atmosphärischer Fluss» bezeichnetes Wetterphänomen. Atmosphärische Flüsse sind Ströme in der Atmosphäre, die riesige Mengen Wasserdampf aus warmen in kühlere Regionen transportieren. In Kalifornien wird die Feuchtigkeit vom sogenannten Ananas-Express von Hawaii an die US-Westküste geschaufelt.