Übergewichtiger Passagier steckt stundenlang in First-Class-Sitz fest

First-Class-Suite in einer Boeing 777 von British Airways. Luke Smith / British Airways

Ein übergewichtiger Passagier von British Airways konnte seine First-Class-Suite nach der Landung in London Heathrow nicht selbstständig verlassen. Erst nach drei Stunden wurde er aus seiner misslichen Lage befreit.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach einem sechsstündigen Flug steckte ein beleibter Passagier drei Stunden lang in seinem First-Class-Sitz fest.

Er konnte erst mithilfe einer Hebevorrichtung befreit werden.

Die First-Class-Sitze in der Boeing 777-300 sind bei British Airways 22 Zoll respektive 55,88 Zentimeter breit. Mehr anzeigen

Wer einen Langstreckenflug in der ersten Klasse bucht, darf sich im Allgemeinen über reichlich Platz und Annehmlichkeiten freuen. British Airways etwa hat die Sitze der ersten Klasse in der Boeing 777-300 mit Türen zu First-Class-Suiten umgebaut, in der die Passagiere in Ruhe entspannen können sollen.

Doch für einen Passagier von British Airways endete die Reise in einer dieser Suiten nach einem sechsstündigen Flug auf dem Flughafen Heathrow in einer unangenehmen Situation. Aufgrund seiner Körperfülle gelang es dem Mann nicht, seinen Sitz zu verlassen, berichtet «The Sun». Er steckte fest.

Auch die Besatzungsmitglieder des British-Airways-Flugs konnten dem eingeklemmten Mann demnach nicht aus seiner misslichen Lage helfen. Die Crew verständigte daraufhin den Rettungsdienst. Laut einem Dokument, das das Boulevardblatt einsehen konnte, wurde schliesslich die Tür der Suite entfernt und der «voluminöse» Mann mithilfe einer Hebevorrichtung befreit – unter den Augen «hunderter ungläubiger Passagiere», wie ein Insider der «Sun» berichtete. Dem Reisenden sei all das sehr peinlich und unangenehm gewesen.

First-Class-Sitz fast 56 Zentimeter breit

Der Passagier flog auf Sitzplatz 1A – normalerweise der begehrteste Sitzplatz im Flugzeug, da dem Passagier hier am meisten Platz zur Verfügung steht.

Die First-Class-Sitze in der Boeing 777-300 sind bei British Airways 22 Zoll respektive 55,88 Zentimeter breit. In der Business Class im selben Flieger sind es 50,8 Zentimeter, in der Premium Economy 46,99 Zentimeter und in der Economyclass 44,45 Zentimeter.