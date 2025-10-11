  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Erinnerungen an Flutkatastrophe 2024 Schwere Unwetter setzen Teile Südostspaniens unter Wasser 

SDA

11.10.2025 - 17:15

Im Gebiet Murcia kam es zu schweren Überschwemmungen aufgrund starker Regenfälle.
Im Gebiet Murcia kam es zu schweren Überschwemmungen aufgrund starker Regenfälle.
Bild: Keystone

Heftige Regenfälle haben in der Region Murcia im Südosten Spaniens am Mittelmeer zu überschwemmten Strassen, Feuerwehreinsätzen und zur Evakuierung Dutzender Anwohner geführt. Regionalpräsident Fernando López Miras warnte Bürgerinnen und Bürger in den Bereichen Campo de Cartagena und Mazarrón, «unnötige Fahrten zu vermeiden und vorsichtig zu sein», wie der staatliche TV-Sender RTVE berichtete.

Keystone-SDA

11.10.2025, 17:15

11.10.2025, 17:16

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Sturmtief «Alice» sorgt im Südosten Spaniens für Chaos.
  • Heftige Regenfälle setzten Strassen unter Wasser, Dutzende Anwohner mussten evakuiert werden.
  • In der Region Murcia und benachbarten Gegenden hatte es vorübergehend «Alarmstufe rot» gegeben (die höchste Warnstufe).
Mehr anzeigen

Der Bürgermeister von Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, hatte auf Instagram Anwohner in den niedrig gelegenen Bereichen der Gemeinde aufgefordert, sich mit Lebensmitteln, Wasser, Verbandskasten und Batterien in den ersten Stock ihrer Häuser zu begeben. Laut Regionalpräsident López Miras gab es keine Todesopfer.

Vorübergehend «Alarmstufe rot»

In der Region Murcia und benachbarten Gegenden hatte es vorübergehend «Alarmstufe rot» gegeben (die höchste Warnstufe) – unter anderem mit Warnungen auf die Handys der Bürgerinnen und Bürger. Später verbesserte sich die Lage, fortan galt in bestimmten Bereichen «Alarmstufe gelb». Auf der bei deutschen Urlaubern beliebten Insel Mallorca wurden laut der «Mallorca Zeitung» mehrere Veranstaltungen abgesagt.

 In nur zwölf Stunden fielen im Küstenort Los Alcázares mehr als 150 Liter pro Quadratmeter, die Kanäle und Wadis wie La Maraña zum Einsturz gebracht und den Postrasvase-Kanal zum Überlaufen gebracht haben.
 In nur zwölf Stunden fielen im Küstenort Los Alcázares mehr als 150 Liter pro Quadratmeter, die Kanäle und Wadis wie La Maraña zum Einsturz gebracht und den Postrasvase-Kanal zum Überlaufen gebracht haben.
Bild: Edu Botella/EUROPA PRESS/dpa

Ursache des heftigen Regens war die sogenannte Dana «Alice». Dana steht für das im Mittelmeerraum typische Wetterphänomen «Kalter Tropfen», das auch Ende Oktober 2024 auftrat. Bei der damaligen Flutkatastrophe waren fast 230 Menschen ums Leben gekommen. Zu späte Warnungen damals haben dazu geführt, dass die Behörden bei starken Regenfällen inzwischen vorsichtiger sind und Warnungen früher herausgeben.

Überschwemmungen in der Region Valencia

Überschwemmungen in der Region Valencia

Vor elf Monaten starben bei einem schweren Unwetter in der Region Valencia 236 Menschen.

01.11.2024

Meistgelesen

Hamas-Vertreter schliesst Entwaffnung aus +++ Polizei stoppt Palästina-Demo in Bern – Angriffe auf Einsatzkräfte
Antifa-Forscher flieht nach Morddrohungen aus den USA +++ Trump kündigt 100 Prozent Extra-Zölle für China an
Wie der 19‑jährige Johan Manzambi die Schweiz aufhorchen lässt
«Pilzfluencer» gefährden Wälder – Zürcher Kontrolleure schlagen Alarm
Schweden-Fans gehen nach Schweiz-Pleite auf Trainer Tomasson los