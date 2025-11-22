  1. Privatkunden
US-Friedensplan So reagiert das EDA auf das Treffen der Ukraine und USA in der Schweiz

SDA

22.11.2025 - 12:54

Hochrangige Vertreter der USA und der Ukraine werden sich nach Angaben des Chefs des ukrainischen Sicherheitsrats, Rustem Umerow, in den nächsten Tagen in der Schweiz für Beratungen treffen. (Archivbild)
Hochrangige Vertreter der USA und der Ukraine werden sich nach Angaben des Chefs des ukrainischen Sicherheitsrats, Rustem Umerow, in den nächsten Tagen in der Schweiz für Beratungen treffen. (Archivbild)
Keystone

Die Ukraine und die USA wollen in der Schweiz über den US-Plan zur Beendigung des Ukraine-Kriegs beraten. So hat das EDA reagiert.

Keystone-SDA

22.11.2025, 12:54

22.11.2025, 15:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Ukraine und die USA wollen in der Schweiz über einen US-Plan zur Beendigung des Ukraine-Kriegs beraten.
  • Der Plan sieht weitreichende Zugeständnisse der Ukraine an Russland vor und wurde von US-Präsident Donald Trump mit einer Frist versehen.
  • Die Schweiz bietet an, Gespräche zu ermöglichen, und betont ihre Unterstützung für eine gerechte und dauerhafte Friedenslösung.
Mehr anzeigen

Die Ukraine und die USA wollen in der Schweiz über den US-Plan zur Beendigung des Ukraine-Kriegs beraten. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten steht mit allen Parteien in Kontakt, wie es auf Anfrage mitteilte.

Man sei bereit, Gespräche und Treffen in der Schweiz zu ermöglichen, teilte das Eidgenössische Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) auf Anfrage von Keystone-SDA mit. Die Schweiz unterstütze jede Initiative, die auf einen gerechten und dauerhaften Frieden in der Ukraine abziele.

«In den kommenden Tagen» sollten die Beratungen stattfinden, schrieb zuvor der Chef des ukrainischen Sicherheitsrats, Rustem Umerow, am Samstag auf Facebook. Laut Umerow sollen dabei hochrangige Vertreter beider Staaten über «mögliche Punkte eines künftigen Friedensabkommens» beraten.

Nun wurde bekannt, dass Vertreter führender europäischer Staaten am Sonntag mit den USA und der Ukraine über den US-Friedensplan sprechen wollen. Das Treffen werde in Genf stattfinden, wurde der Deutschen Presse-Agentur aus deutschen Regierungskreisen bestätigt.

28-Punkte-Plan

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass die USA einen 28-Punkte-Plan zur Beilegung des Krieges in der Ukraine erarbeitet haben. Er verlangt von der Ukraine schmerzhafte Zugeständnisse wie die Abtretung grosser Gebiete in der Ostukraine an Russland, eine Begrenzung der Truppenstärke und den Verzicht auf einen Nato-Beitritt sowie auf Langstreckenwaffen.

US-Präsident Donald Trump setzte der Ukraine eine Frist bis Donnerstag kommender Woche, dem Plan zuzustimmen. Die Verbündeten der Ukraine warnten, dass keine Entscheidung über die Ukraine ohne die Beteiligung Kiews getroffen werden dürfe.

