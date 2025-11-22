Die Ukraine und die USA wollen in der Schweiz über den US-Plan zur Beendigung des Ukraine-Kriegs beraten. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten steht mit allen Parteien in Kontakt, wie es auf Anfrage mitteilte.
Man sei bereit, Gespräche und Treffen in der Schweiz zu ermöglichen, teilte das Eidgenössische Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) auf Anfrage von Keystone-SDA mit. Die Schweiz unterstütze jede Initiative, die auf einen gerechten und dauerhaften Frieden in der Ukraine abziele.
«In den kommenden Tagen» sollten die Beratungen stattfinden, schrieb zuvor der Chef des ukrainischen Sicherheitsrats, Rustem Umerow, am Samstag auf Facebook. Laut Umerow sollen dabei hochrangige Vertreter beider Staaten über «mögliche Punkte eines künftigen Friedensabkommens» beraten.
Nun wurde bekannt, dass Vertreter führender europäischer Staaten am Sonntag mit den USA und der Ukraine über den US-Friedensplan sprechen wollen. Das Treffen werde in Genf stattfinden, wurde der Deutschen Presse-Agentur aus deutschen Regierungskreisen bestätigt.
28-Punkte-Plan
Am Mittwoch war bekannt geworden, dass die USA einen 28-Punkte-Plan zur Beilegung des Krieges in der Ukraine erarbeitet haben. Er verlangt von der Ukraine schmerzhafte Zugeständnisse wie die Abtretung grosser Gebiete in der Ostukraine an Russland, eine Begrenzung der Truppenstärke und den Verzicht auf einen Nato-Beitritt sowie auf Langstreckenwaffen.
US-Präsident Donald Trump setzte der Ukraine eine Frist bis Donnerstag kommender Woche, dem Plan zuzustimmen. Die Verbündeten der Ukraine warnten, dass keine Entscheidung über die Ukraine ohne die Beteiligung Kiews getroffen werden dürfe.
Wissenschaft staunt: Wolf klaut Fische mit cleverer Methode
In Kanada hat eine Kamera eine bemerkenswerte Szene eingefangen: Ein Wolf zieht eine Krabbenfalle an Land, um an den Fischköder zu gelangen. Es könnte der erste dokumentierte Fall von Werkzeuggebrauch bei dieser Tierart sein.
20.11.2025
Fast verschwunden – Die letzten unkontaktierten Völker kämpfen ums Überleben
Eine Studie von Survival International liefert erstmals einen vollständigen Überblick über alle noch existierenden unkontaktierten Völker weltweit. Die Untersuchung macht deutlich, wie stark diese Gemeinschaften unter Druck stehen.
19.11.2025
Nach Ascheregen und Glutlawinen: Vulkan Semeru bleibt unberechenbar
Der Mount Semeru in Indonesien macht den Behörden weiter Sorgen. Nach einem heftigen Ausbruch brodelt er weiter. Mehr als 1000 Menschen sind schon auf der Flucht.
20.11.2025
Wissenschaft staunt: Wolf klaut Fische mit cleverer Methode
Fast verschwunden – Die letzten unkontaktierten Völker kämpfen ums Überleben
Nach Ascheregen und Glutlawinen: Vulkan Semeru bleibt unberechenbar