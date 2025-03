Unbekannte erschiessen in Kölliken AG ein Hausschwein

Ein Mann hält in seinem Garten zwei Schweine. Am Freitagmorgen findet er eines tot und mit einer Schusswunde auf (Symbolbild) Sina Schuldt/dpa

Eine unbekannte Täterschaft hat in einem privaten Gehege in Kölliken AG ein Hausschwein erschossen. Ein zweites Schwein im gleichen Gehege blieb unverletzt. Das tote Tier wies eine Schusswunde auf.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Mann findet eines seiner beiden Hausschweine tot in seinem Garten, getötet durch eine Gewehrkugel.

Die Kantonspolizei Aargau bestätigt eine Schussverletzung und geht von einer gezielten Tat aus.

Die Kapo Aarau sucht Zeugen, die etwas beobachtet oder sogar die Schussabgabe mitbekommen haben. Mehr anzeigen

Ein Mann hält zwei Schweine als Haustiere in seinem Garten. Gestern Freitagmorgen findet er eines von ihnen tot auf. Schlimmer noch: Er entdeckt eine Schusswunde.

Die Tat hat sich in der Nacht auf Freitag ereignet, wie die Kantonspolizei Aargau am Samstag mitteilt. Den Vorfall gemeldet hat der Halter der Tiere selber bei der Kantonalen Notrufstelle.

Eine angerückte Patrouille sowie Spezialisten für Umwelt- und Tierdelikte der Kantonspolizei Aargau können eine entsprechende Schussverletzung feststellen. Erste Abklärungen ergeben, dass das Geschoss von einem Gewehr abgegeben wurde und das Tier sofort getötet hat.

An den beiden privat gehaltenen Hausschweinen scheine sich niemand gestört zu haben, sagte Polizeisprecher Dominic Zimmerli auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Er wüsste auf jeden Fall nichts davon, dass dies im Vorfeld der Tat im Quartier ein Politikum gewesen sei. Das Schadenbild deute aber durchaus auf ein bewusstes Vorgehen hin. Die Polizei gehe von einem normalen Kaliber, nicht von Streumunition aus.

Die Kantonspolizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht oder allenfalls sogar die Schussabgabe mitbekommen haben.

Transparenzhinweis: Keystone/SDA hat in der ersten Meldung geschrieben, das tote Schwein sei am Samstagmorgen gefunden worden. Tatsächlich war das am Freitagmorgen.