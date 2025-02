Hamster sind beliebte Haustiere, doch leider leben die kleinen Gesellen nicht besonders lang – ihre Lebenserwartung beträgt nur zwei bis vier Jahre. Symbolbild: IMAGO/Panthermedia

Diebe klauen eine Holzbox von einem Balkon eines Wohnhauses. Darin befindet sich der tote Hamster der Familie. Die Polizei spricht von einem «sehr merkwürdigen Diebstahl» und nimmt Ermittlungen auf.

sda/tgab Gabriela Beck

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wie die Polizei der Stadt Kaiserslautern am Mittwoch mitteilte, entwendeten Diebe am Dienstagabend eine Holzbox vom Balkon eines Wohnhauses mit den sterblichen Überresten eines Hamsters.

Die Beamten sprachen von einem «sehr merkwürdigen Diebstahl». Sie nahmen Ermittlungen auf. Mehr anzeigen

Ob die Diebe wussten, was sich in der Holzbox befand, die sie von einem Balkon einer Wohnung in Kaiserslautern gestohlen haben? Nämlich die sterblichen Überreste eines zuvor verendeten Haustiers - eines Hamsters.

Nach Angaben der Beamten gehörte der Balkon zur Wohnung einer Familie im Erdgeschoss eines Hauses. Die Mutter hörte Geräusche und sah zwei Unbekannte, welche die Kiste nahmen und damit das Weite suchten.

In der Box lag demnach der tote Hamster der Tochter der Familie, der am nächsten Tag beerdigt werden sollte. Die Beamten sprachen von einem «sehr merkwürdigen Diebstahl». Sie nahmen Ermittlungen auf und baten Zeugen um Hinweise.