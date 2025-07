Die Unfallstelle bei Wasserauen AI. Kapo Appenzell Inerrhoden

In Wasserauen AI kam es am Sonntagvormittag zu einem schweren Unfall zwischen einem Auto und einem Zug an einem mit einem Andreaskreuz gesicherten Bahnübergang.

Am Sonntagmittag hat sich in Wasserauen AI ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Zug der Appenzeller Bahnen und einem Personenwagen ereignet.

Der 22-jährige Lenker des Personenwagens wurde dabei schwer verletzt und musste von der Rega ins Spital geflogen werden. Seine 21-jährige Beifahrerin, die von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden musste, erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls ins Spital gebracht. Zum Unfallzeitpunkt befand sich zudem ein Hund im Auto, der ebenfalls verletzt wurde.

Der Zug der Appenzeller Bahnen war von Wasserauen in Richtung Appenzell unterwegs. Gleichzeitig wollte der 22-jährige Autofahrer einen mit Andreaskreuz gesicherten Bahnübergang überqueren. Dabei kam es zu einer heftigen Kollision. Im Zug befanden sich nur wenige Fahrgäste. Der Lokführer sowie alle Passagiere blieben unverletzt. Am Personenwagen entstand Totalschaden. Der Zugbetrieb musste für einige Stunden eingestellt werden. Die Appenzeller Bahnen organisierten rasch einen Bahnersatzbus.

Die Feuerwehr sicherte zudem die Unfallstelle und regelte den Verkehr zwischen Wasserauen und Schwende. Im Einsatz standen die Rega, der Rettungsdienst Appenzell, die Feuerwehren Schwende, Rüte und Appenzell, der Pikettdienst des Amts für Umwelt, diverse Einsatzkräfte der Appenzeller Bahnen sowie die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden. Die Schweizerische Unfalluntersuchungsstelle (SUST) wurde über den Vorfall informiert.