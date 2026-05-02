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Drei Verletzte Zehn Menschen stürzen bei Flugzeugtaufe von Wartungstreppe

dpa

2.5.2026 - 19:44

Der Unfall ereignete sich während einer Zeremonie zur Taufe eines Flugzeugs des Touristikunternehmens TUI.
Der Unfall ereignete sich während einer Zeremonie zur Taufe eines Flugzeugs des Touristikunternehmens TUI.
dpa (Symbolbild)

Dramatische Szenen bei einer Flugzeugtaufe in Griechenland: Eine einstürzende Treppe reisst mehrere Pressevertreter mit, drei von ihnen werden mit Verletzungen ins Spital gebracht.

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DPA, Redaktion blue News

02.05.2026, 19:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei einem Unfall während einer Flugzeugtaufe in Griechenland sind drei Pressevertreter verletzt worden. 
  • Etwa zehn Menschen stürzten lokalen Medienberichten zufolge von einer Wartungstreppe.
  • Alle Verletzten sind ausser Lebensgefahr.
Mehr anzeigen

Bei einem Unfall mit einer Wartungstreppe an einem Flughafen in der Nähe der westgriechischen Hafenstadt Patras sind nach dortigen Medienberichten drei Menschen verletzt worden. Der Vorfall am 1. Mai ereignete sich während einer Zeremonie zur Taufe eines Flugzeugs des Touristikunternehmens Tui auf den Namen «Patras». Der Konzern bestätigte, dass es sich um eines seiner Flugzeuge gehandelt habe. 

Wie örtliche Medien berichten, erlitten eine Journalistin, ein Fotograf und ein Kameramann Verletzungen. Sie gehörten zu den zahlreichen Pressevertretern, die demnach die Treppe hinaufgestiegen waren, um die Taufe des Flugzeugs zu dokumentieren. Aus bislang ungeklärter Ursache gab die Treppe den Angaben zufolge nach, bei der es sich nach dpa-Informationen um eine zusätzliche Wartungstreppe abseits des Flugzeugs für Medienvertreter gehandelt hat. Etwa zehn Menschen stürzten den Berichten zufolge zu Boden. 

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Verletzte ausser Lebensgefahr

Auf einem im Nachrichtenportal der «Patras Zeitung» veröffentlichten Video ist zu sehen, wie mehrere Menschen die Gangway hochgehen, als plötzlich offensichtlich etwas im Hintergrund zusammenbricht. Von dem Moment an sind die Aufnahmen verwackelt. Plötzlich liegen mehrere Personen auf dem Boden. Es herrscht grosse Aufregung, Menschen eilen herbei. 

Sofort wurden laut den Berichten Rettungskräfte alarmiert, und die Verletzten ins Spital gebracht. Alle seien ausser Lebensgefahr. Eine Untersuchung zu den Ursachen des Unfalls wurde bereits eingeleitet, wie die Zeitung «Kathimerini» berichtet.

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