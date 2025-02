Der alkoholisierte Rodler prallte gegen eine Pistenabtrennung. (Symbolbild) Bild: dpa

Es war ein feuchtfröhlicher Ausflug unter Freunden auf eine Skihütte in Österreich. Für einen Mann aus Deutschland endete er tödlich.

DPA, tcar dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Urlaubsgast aus Deutschland ist in Österreich bei einem Rodelunfall schwer verunglückt.

Der 41-Jährige ist in eine etwa 40 Zentimeter hohe seitliche Pistenbegrenzung geprallt.

Der Mann erlag nun gut zwei Wochen nach dem Unfall seinen schweren Verletzungen. Mehr anzeigen

Ein Urlaubsgast aus Deutschland ist in Österreich bei einem Rodelunfall schwer verunglückt und nun zwei Wochen später gestorben. Der 41-Jährige aus Baden-Württemberg war mit Freunden für ein paar Tage in das Skigebiet Schladming gefahren, wie die Polizei berichtete.

Insgesamt fünf Freunde hatten am Abend des 7. Februar auf einer Skihütte «einiges an Alkohol konsumiert», wie die Polizei berichtete. Als sie ins Tal wollten, rutschte ihnen ein Schlitten weg und den Berg hinab. Die nur mit Turnschuhen ausgestatteten Männer hätten ihn einholen wollen und seien deshalb mit den anderen Schlitten hinterhergefahren. Allerdings sei die Piste nicht für das Rodeln zugelassen gewesen, so die Polizei.

Lebensgefährliche Kopfverletzungen

Der 41-Jährige aus dem Enzkreis habe die Kontrolle verloren, sei in eine etwa 40 Zentimeter hohe seitliche Pistenbegrenzung geprallt und habe sich lebensgefährliche Kopfverletzungen zugezogen. Eine Skitourengeherin habe ihn gefunden, erste Hilfe geleistet und die Rettung alarmiert. Der Mann erlag nun gut zwei Wochen nach dem Unfall seinen schweren Verletzungen.