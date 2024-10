Swiss-Maschine muss ungeplant auf Mallorca zwischenlanden

Ein Airbus der Swiss auf dem Weg nach Südafrika musste auf Mallorca zwischenlanden.(Archivbild) Bild: Bild: sda

Ein Passagier sorgt auf einem Swiss-Flug nach Südafrika für eine ungeplante Zwischenlandung. Der Mann musste auf Mallorca medizinisch versorgt werden.

tcar Carsten Dörges

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ungeplante Zwischenlandung eines Swiss-Fluges auf dem Weg nach Südafrika.

Ein Fluggast hatte gesundheitliche Probleme und musste medizinisch versorgt werden.

Nach der Landung auf Mallorca wurde der Mann dem medizinischen Personal übergeben werden. Mehr anzeigen

Eigentlich wollten die Passagiere von Flug LX282 nach dem Start am Donnerstagabend vom Flughafen Zürich nach einer längeren Flugzeit in Südafrika, Flughafen Johannesburg, landen. Doch der Swiss-Airbus A340-313 musste in Palma de Mallorca ungeplant zwischenlanden.

Wie «ZüriToday» meldet, war die Maschine bereits über dem Mittelmeer, als sie ihren normalen Kurs änderte und Richtung Mallorca abdrehte. Auf Nachfrage von «ZüriToday» erklärte die Swiss, dass ein Passagier gesundheitliche Probleme hatte. Deshalb reagierte die Crew mit der Zwischenlandung.

Der kranke Fluggast wurde dann vom medizinischen Personal in Palma versorgt. Die übrigen 216 Passagiere konnten im Flugzeug bleiben und nach dem Betanken der Maschine ging es am Freitagmorgen weiter Richtung Johannesburg.