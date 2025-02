Isabelle Cesari, die Verantwortliche für die Begleitung von Gewinnern, neben der glücklichen Gewinnerin. FDJ

Bereits zum zweiten Mal werden bei EuroMillions die Glückszahlen einer Französin gezogen. Beim ersten Mal ging sie durch Pech leer aus. Doch diesmal knackt sie den Jackpot – und gewinnt 73 Millionen Franken.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Französin hat den EuroMillions-Jackpot geknackt, indem sie ihre Glückszahlen tippte.

Diese wurden bereits vor Jahren gezogen. Damals hatte sie es jedoch versäumt, ihren Lottoschein zu entwerten.

«Es stand fest, dass ich gewinnen werde», sagte die glückliche Gewinnerin in einem Interview.

Nun will sie Asien entdecken, Kunst sammeln und an eine wohltätige Organisation spenden. Mehr anzeigen

Durch Beharrlichkeit und eine grosse Portion Glück ist eine Französin zur Multimillionärin geworden. Am 17. Dezember gewann sie 77'557'137 Euro (rund 73 Milionen Franken) bei EuroMillions, indem sie ihre Glückszahlen noch einmal tippte. Diese wurden bereits vor einigen Jahren gezogen. Doch damals hatte sie es versäumt, ihren Lottoschein zu entwerten.

Sie knackte den Jackpot, indem sie ihre Glückszahlen 1, 3, 4, 21, 29 und die Sterne 2 und 7 tippte. Die Zahlen wurden unter anderem von Geburtstagsdaten inspiriert.

«Es stand fest, dass ich gewinnen werde»

Für die grosse Gewinnerin, die anonym bleiben möchte, ist dieser Jackpot eine Art Genugtuung. Sie wusste, dass ihr die Zahlen irgendwann Glück bringen und sie ein zweites Mal auftauchen würden.

Als sie die Ergebnisse bekam, waren die Emotionen überwältigend. «Es stand fest, dass ich gewinnen werde», vertraute sie der «Française des Jeux» laut einem kürzlich erschienenen Artikel in Le Parisien an. Diesmal entging ihr das Vermögen nicht, das schon so lange auf sie wartete.

Sie will ihr Vermögen teilen und Träume verwirklichen

Auch wenn sich ihr Leben nun von einem Tag auf den anderen ändert, weigert sich die Gewinnerin, dieses Glück für sich allein zu behalten. Da sie sehr an ihrer Familie hängt, möchte sie, dass auch ihre Lieben davon profitieren.

Als frisch gebackene Multimillionärin will sie sich einen lang gehegten Traum erfüllen und Asien entdecken. Und als leidenschaftliche Kunstliebhaberin plant sie zudem den Kauf von Kunstwerken, die ihr besonders gut gefallen.

Ausserdem ist sie sich ihres Glücks bewusst und möchte einen Teil ihres Gewinns an eine Organisation spenden, die ihr am Herzen liegt.

