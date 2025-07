Auf der Bahnstrecke verkehrt unter anderem die S9 der S-Bahn Zürich. Symbolbild: IMAGO/dieBildmanufaktur

Aufruhr ennet der Grenze: Weil der doppelspurige Ausbau der Verbindung zwischen Zürich und Schaffhausen auch die kleine deutsche Gemeinde Lottstetten betrifft, formiert sich dort Widerstand.

toko Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die SBB bauen die Bahnstrecke zwischen Schaffhausen und Zürich teilweise doppelspurig aus.

Betroffen ist auch der 3,8 Kilometer lange Abschnitt auf deutschem Staatsgebiet zwischen Lottstetten und Jetstetten Süd.

In Lottstetten sollen die Lärmschutzwände teils durch die Gärten führen, zudem überwiegend nachts gearbeitet werden.

In der 2300-Einwohner-Gemeinde formiert sich daher nun Widerstand. Mehr anzeigen

Zwischen Schaffhausen und Zürich soll es künftig einen ganztägigen Halbstundentakt auf nahezu allen Linien geben. Dazu werden die SBB im Auftrag des Bundes die Bahnstrecke Eglisau-Neuhausen auf dem Abschnitt zwischen Lottstetten und Jestetten Süd zweispurig ausbauen.

Doch der Streckenabschnitt verläuft durch deutsches Staatsgebiet – und den Bewohnern der Gemeinde Lottstetten schmeckt der Ausbau gar nicht, wie der «Südkurier» berichtet. Denn auch im Ortsgebiet der 2300 Einwohner zählenden Gemeinde ist ein zweites Gleis notwendig, die Züge sollen sich dort künftig kreuzen. 2027 soll es losgehen, die Bauarbeiten rund vier Jahre in Anspruch nehmen.

Bürgermeister: Enteignungen möglich

Nun formiert sich in Lottstetten der Widerstand gegen das Projekt. Die Anwohner*innen befürchten Lärmschutzwände, die teils durch die Gärten führen, sowie nächtlichen Baulärm. Denn die SBB wollen den Betrieb weitgehend aufrecht erhalten. Nur an wenigen Tagen soll die Strecke ganz gesperrt und damit überwiegend nachts gearbeitet werden.

Wie der Südwestdeutsche Rundfunk berichtet, sollen einige Anwohner*innen ihre Häuser vorübergehend verlassen, ein Gebäude sogar abgerissen werden. Demnach könnte es laut dem Bürgermeister in Einzelfällen gar zu Enteignungen kommen.

Die Ausbaupläne der SBB im Abschnitt zwischen Lottstetten und Jestetten. Bild: SBB

Petition gestartet

Weil all das in Lottstetten nicht gut ankommt, wurde nun eine Petition gestartet: «Doppelspurausbau Lottstetten: Ja, aber nicht so! Wir hier haben auch Rechte!» 670 Menschen haben bislang unterschrieben.

Grundsätzlich lehnen die Bürger*innen den zweispurigen Ausbau nicht ab. Auch Bürgermeister Andreas Morasch ist dem Projekt gegenüber grundsätzlich positiv eingestellt, will den Ausbau jedoch ausserhalb des Ortskerns.

Per Gutachten will er dies nun auch beweisen. «Wir haben Richtung Rafz heraus Richtung Schweiz eine grüne Wiese, wo man den Doppelspurausbau ohne grosse Betroffenheit ausbauen könnte», sagt Bürgermeister dem SWR.

Diese Variante haben die SBB jedoch bereits geprüft – und aufgrund dadurch notwendiger Infrastruktur-Ausbauten als nicht sinnvoll erachtet.