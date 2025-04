Wie heftig wird die Regenwalze im Wallis und im Tessin?

Geröllhaufen in Saas-Grund: das Dorf im Walliser Saastal war im vergangenen Juli von verheerenden Unwettern heimgesucht worden. Archivbild: Keystone

In Gondo bereitet man sich schon auf das Schlimmste vor: In den kommenden Tagen werden in der Südschweiz heftige Niederschläge erwartet. Es gilt teils die höchste Warnstufe.

tpfi SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Meteorologen sagen für Teile der Südschweiz schwere Regenfälle voraus.

Die Unwetter treffen vor allem das Wallis und das Tessin.

Der Bund warnt vor Überschwemmungen, Murgängen und über die Ufer tretenden Gewässer, Erdrutschen und Steinschlägen. Mehr anzeigen

In Teilen der Schweiz, insbesondere im Oberwallis, drohen in den nächsten Tagen Unwetter mit Überschwemmungen und Erdrutschen. Grund dafür sind die vorausgesagten heftigen Niederschläge.

Vor allem im südlichen Simplongebiet und im Saastal erwarten die Meteorologen zwischen Dienstag 18 Uhr und Donnerstag 18 Uhr starken Regen oder Schneefall. Für diese Gebiet gilt laut Meteoschweiz, dem Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie, die höchste von fünf Unwetter-Gefahrenstufen des Bundes. Für das Matter- und das Binntal besteht eine Warnung der zweithöchsten Stufe.

Im Tessin und im Südwallis kommen mittels einer Südstaulage in den nächsten Tagen teils grosse Niederschlagsmengen zusammen. Weitere Details und Karten im Blog -> https://t.co/SJPY4cKr4o (me) pic.twitter.com/W7SvC93p8l — MeteoNews Schweiz (@MeteoNewsAG) April 15, 2025

In den höheren Lagen fallen die Niederschläge als Schnee. Meteoschweiz spricht von einer möglichen Menge von 60 bis 120 Zentimetern Schnee oberhalb von 1800 Metern und von 150 bis 250 Millimetern Regen unterhalb dieser Höhe.

Regenfront im Tessin

In angrenzenden Regionen, zu denen das Tessin gehört, seien zwischen 80 und 150 Millimeter Wasser zu erwarten, sagte Luca Panziera von Meteoschweiz am Dienstag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage. Der Südkanton befinde sich zwar lediglich am Rande des betreffenden Staubereichs. Trotzdem würden auch im Tessin erhebliche Regenmengen erwartet, nämlich 80 Millimeter im Osten des Kantons und bis zu 180 Millimeter im Maggiatal.

Alertswiss warnt vor der Gefahr von Überschwemmungen, Murgängen und über die Ufer tretenden Gewässer, Erdrutschen und Steinschlägen. Bild: Alertswiss

Für diese Regionen gilt die Warnstufe 2. Im westlichen Teil des Maggiatals könnten die Niederschläge lokal sogar die Schwelle für Stufe 3 erreichen, ergänzte Panziera. Die intensivste Phase des Ereignisses werde zwischen Mittwoch 6 Uhr und Donnerstag 12 Uhr erwartet.

Warnung des Bundes: #Dauerregen und #Schneefall. Gefahrenstufen 3, 4 und 5 (von 5). Betroffene Regionen, weitere Informationen und Verhaltensempfehlungen auf https://t.co/fR0rVJKQQO und https://t.co/EVnQ0ywRjT oder auf der MeteoSwissApp. Mehr in Kürze: https://t.co/YtyrJRtBvx pic.twitter.com/t1rTyFQue0 — MeteoSchweiz (@meteoschweiz) April 15, 2025

Insbesondere im Wallis dürften die Pegelstände von Gewässern in dieser Zeit stark ansteigen. Vielerorts könnte es zu Überschwemmungen kommen, warnt Meteoschweiz. Zudem seien Murgänge sehr wahrscheinlich. Die Behörden empfehlen, sich von Wasserläufen, See- oder Flussufern und von steilen Hängen fernzuhalten.

Höchste Alarmbereitschaft in Gondo

Die höchste Gefahrenstufe für die kommenden Tage im oberen Saastal sowie im südlichen Simplongebiet versetzt auch die Anwohner in Gondo (VS) in besonnene Alarmbereitschaft. Die Menschen dort sind leidgeprüft. Am 14. Oktober 2000 riss eine Schlammlawine das halbe Dorf mit und tötete 13 Menschen.

Vor 25 Jahren kamen bei der Unwetterkatastrophe in Gondo 13 Menschen ums Leben Archivbild: Keystone

«Noch ist alles normal», sagt Gemeindevizepräsident Henzen zu «20 Minuten». Die Behörden seien jedoch vorbereitet: «Wir haben die nötigen Vorsichtsmassnahmen getroffen, sind vollalarmiert und kennen unsere neuralgischen Punkte.»

Von der Gemeinde wurden sämtliche Vorkehrungen getroffen. Das Kriseninterventionsteam beobachtet die Liga. Sollte es nötig sein, werden Strassen umgehend geschlossen.

Henze wünscht sich, dass der Niederschlag in Schnee fällt. Dann würden die Abflussmengen nicht so hoch ausfallen. Die Warnstufe 5 sei selten, doch die Bevölkerung sei gut informiert, so Henze zu «20 Minuten». «Alle wissen, worum es geht, wo es sicher ist und wo nicht.»

Grosse Lawinengefahr

Die zweithöchste Lawinenwarnstufe 4 (gross) erklärte der SLF-Warndienst (Schnee- und Lawinenforschung) für das Oberwallis: für die Regionen Binntal, Mattmark, Monte Rosa, nördliches Simplon Gebiet, Saas Fee, südliches Simplon-Gebiet und Zermatt. Sonst herrsche verbreitet erhebliche Lawinengefahr (Stufe 3).

Mit Material von Keystone-sda.