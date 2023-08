In Washington DC wurde am Montag zum ersten Mal seit über zehn Jahren die Warnstufe 4 für einen Sturm ausgegeben. Bild: Keystone/EPA/Jim Lo Scalzo

Schwere Unwetter haben das öffentliche Leben im Osten der USA beeinträchtigt. Tausende Flüge wurden gestrichen oder verschoben. Mindestens zwei Menschen sind ums Leben gekommen.

Schwere Unwetter haben das öffentliche Leben im Osten der USA beeinträchtigt. Bis Montagnachmittag (Ortszeit) wurden rund 1500 Flüge gestrichen und mehr als 7000 verschoben, wie die Flugdaten-Website FlightAware ermittelte. Von mehr als einem Viertel der Streichungen war der Internationale Flughafen der Stadt Atlanta im Staat Georgia betroffen.

Die Bundesluftfahrbehörde FAA teilte mit, dass sie wegen der Stürme Maschinen mit Ziel Ostküste umleite. Es bestehe auch die Gefahr, dass der Flugverkehr im Grossraum New York City, Philadelphia, Washington, Charlotte und Atlanta ausgesetzt werden müsse.

Bis zum frühen Montagabend waren zudem mehr als 1,1 Millionen Kunden in Alabama, Georgia, South Carolina, North Carolina, Maryland, Delaware, New Jersey, Pennsylvania, Tennessee, West Virginia und Virginia ohne Strom, wie die Website poweroutage.us meldete.

In Alabama wurde ein 28-jähriger Mann auf einem Parkplatz von einem Blitz getroffen und starb, wie die« New York Times» berichtete. In South Carolina sei ein 15-jähriger Junge von einem Baum erschlagen worden.

dpa/dor