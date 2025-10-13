  1. Privatkunden
Unwetter in Mexiko 260 Orte von Aussenwelt abgeschnitten – mindestens 47 Tote

dpa

13.10.2025 - 05:44

Unwetter in Mexiko: 260 Orte von Aussenwelt abgeschnitten - Gallery
Unwetter in Mexiko: 260 Orte von Aussenwelt abgeschnitten - Gallery. Überschwemmungen und Erdrutsche haben vielen Strassen unpassierbar gemacht.

Überschwemmungen und Erdrutsche haben vielen Strassen unpassierbar gemacht.

Bild: Keystone/AP Photo/Felix Marquez

Unwetter in Mexiko: 260 Orte von Aussenwelt abgeschnitten - Gallery. Die Schlammmassen rissen etliche Fahrzeuge mit sich.

Die Schlammmassen rissen etliche Fahrzeuge mit sich.

Bild: Keystone/AP Photo/Felix Marquez

Unwetter in Mexiko: 260 Orte von Aussenwelt abgeschnitten - Gallery. Anwohner brauchen Hilfe, ihre Häuser sind voller Schlamm und Trümmer.

Anwohner brauchen Hilfe, ihre Häuser sind voller Schlamm und Trümmer.

Bild: Keystone/AP Photo/Felix Marquez

Unwetter in Mexiko: 260 Orte von Aussenwelt abgeschnitten - Gallery
Überschwemmungen und Erdrutsche haben vielen Strassen unpassierbar gemacht.

Bild: Keystone/AP Photo/Felix Marquez

Überschwemmungen und Erdrutsche haben vielen Strassen unpassierbar gemacht.

Bild: Keystone/AP Photo/Felix Marquez

Die Schlammmassen rissen etliche Fahrzeuge mit sich.

Bild: Keystone/AP Photo/Felix Marquez

Die Schlammmassen rissen etliche Fahrzeuge mit sich.

Bild: Keystone/AP Photo/Felix Marquez

Anwohner brauchen Hilfe, ihre Häuser sind voller Schlamm und Trümmer.

Bild: Keystone/AP Photo/Felix Marquez

Anwohner brauchen Hilfe, ihre Häuser sind voller Schlamm und Trümmer.

Bild: Keystone/AP Photo/Felix Marquez

Kein Strom, zerstörte Strassen, ganze Ortschaften sind isoliert: Nach den verheerenden Überschwemmungen und Erdrutschen wächst die Verzweiflung. Die Staatsführung sieht sich mit Protesten konfrontiert.

DPA

13.10.2025, 05:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Unwetter in Mexiko ziehen eine Spur der Verwüstung nach sich.
  • Bei den schweren Überschwemmungen und Erdrutschen nach Dauerregen sind offiziellen Angaben zufolge bisher mindestens 47 Menschen ums Leben gekommen, 38 Personen werden noch vermisst.
  • Rund 260 Ortschaften sind von der Aussenwelt abgeschnitten, Zehntausende Häuser voller Schlamm und Trümmer.
Mehr anzeigen

Nach den verheerenden Regenfällen in Mexiko steigt die Zahl der Toten ebenso wie die Verzweiflung der Überlebenden. Bisher wurden mindestens 47 Leichen geborgen, 38 Menschen werden noch vermisst, wie die Regierung mitteilte. Rund 260 Ortschaften sind von der Aussenwelt abgeschnitten, Zehntausende Häuser voller Schlamm und Trümmer. 

Präsidentin Claudia Sheinbaum wurde bei einem Besuch in der grossflächig überschwemmten Stadt Poza Rica im östlichen Bundesstaat Veracruz mit Protesten konfrontiert. Die Betroffenen fordern schnellere Hilfe der Behörden. Sheinbaum sagte später in einer Videobotschaft: «Wir wissen, dass es viel Verzweiflung und Besorgnis gibt. Wir werden uns um alle kümmern.»

Zehntausende haben keinen Strom

Durch die reissende Strömung angeschwollener Flüsse wurden viele Strassen und Brücken beschädigt. Umgestürzte Bäume und Erdrutsche blockieren etliche Strassen. Zehntausende Menschen müssen wegen umgekippter Strommasten ohne Elektrizität auskommen.

Verantwortlich für die ergiebigen Regenfälle der letzten Tage sind unter anderem die tropischen Wirbelstürme «Priscilla» und «Raymond» im Pazifik sowie Wetterphänomene im Golf von Mexiko. Besonders schwer betroffen sind die im Zentrum beziehungsweise Osten des Landes gelegenen Bundesstaaten Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí und Querétaro.

