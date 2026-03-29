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Studie zeigt frühere Rolle Ältester Hund Europas in der Schweiz entdeckt

SDA

29.3.2026 - 21:25

Dieses Hundegebiss aus der Kesslerloch-Höhle in Thayngen SH ist 14'200 Jahre alt
Dieses Hundegebiss aus der Kesslerloch-Höhle in Thayngen SH ist 14'200 Jahre alt
Keystone

Hunde begleiteten Menschen schon vor über 14’000 Jahren – das zeigt eine neue Studie. Der älteste untersuchte Hund stammt aus der Schweiz und liefert wichtige Hinweise zur frühen Domestikation.

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Keystone-SDA, Redaktion blue News

29.03.2026, 21:25

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Genetische Analysen zeigen, dass Hunde bereits vor über 14’000 Jahren in Europa lebten und eng mit Menschen verbunden waren.
  • Der älteste untersuchte Hund stammt aus dem Kanton Schaffhausen und ist rund 14’200 Jahre alt.
  • Die Daten deuten darauf hin, dass Hunde nicht in Europa domestiziert wurden, sondern aus einer weiter verbreiteten Abstammungslinie mit Ursprung im Osten stammen.
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Hunde waren schon vor über 14'000 Jahren treue Begleiter von Menschen in Europa. Bereits zur Zeit der Jäger und Sammler waren sie weit verbreitet, wie neue genetische Analysen zeigen. Der älteste in der Studie analysierte Hund wurde in der Schweiz entdeckt.

Für die am Mittwoch in der Fachzeitschrift «Nature» veröffentlichte Studie untersuchte ein Forschungsteam um Anders Bergström vom Francis-Crick-Institut in London (GB) DNA-Proben von 200 Hunden und Wölfen aus Europa.

Die Ergebnisse zeigen, dass Hunde bereits am Ende der letzten Kaltzeit vor etwa 11'700 Jahren fest in menschliche Gemeinschaften integriert waren.

14'200 Jahre alter Schaffhauser Hund

Das älteste untersuchte Tier war ein Hund aus dem Kesslerloch, einer Höhle bei Thayngen im Kanton Schaffhausen. Die Überreste des Hundes wurden mit Hilfe der Radiokarbonmethode auf ein Alter von 14'200 Jahren bestimmt. Bei der Radiokarbonmethode wird anhand des Zerfalls des radioaktiven Kohlenstoffisotops C14 berechnet, wie lange ein Tier bereits tot ist. Denn nach dem Tod wird kein neues C14 mehr aufgenommen, und der vorhandene Anteil zerfällt mit der Zeit in einem bekannten Tempo.

«Zwar erlaubt dieses Ergebnis keine genaue Bestimmung des Zeitpunkts der Domestikation, doch es ist plausibel, dass diese mehrere Jahrtausende vor 14'200 Jahren stattfand», schreibt das Team.

Die Analyse des Genoms zeigt, dass der Kesslerloch-Hund Vorfahren mit Hunden aus anderen Regionen teilte. Dies spricht laut den Forschenden dagegen, dass diese frühen Hunde Europas von lokalen europäischen Wölfen abstammen. Vielmehr gehörten sie zu einer weiter verbreiteten Abstammungslinie mit starken Wurzeln im Osten, etwa in Sibirien. Dies spricht dafür, dass der Hund vermutlich nicht in Europa domestiziert wurde.

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