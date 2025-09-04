Lefkadas Brücke ist gesperrt – doch die Griechen haben eine clevere Lösung parat. Autos und Passagiere rollen nun über eine Fähre, die die Lücke perfekt schliesst. Ein Video zeigt, wie der Insel-Alltag weiterläuft.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lefkadas einzige Wasserverbindung zum Festland ist aktuell gesperrt, was den Verkehr über den Kanal blockiert.

Eine improvisierte Fähren-Brücke übernimmt nun die Funktion der Brücke und sorgt dafür, dass Fahrzeuge weiter ans Festland gelangen.

Segel- und Yachttouren müssen Umwege einplanen, während Urlauber das clevere Notfallkonzept der Insel bestaunen können. Mehr anzeigen

Weil ein Sicherheits-Zertifikat abgelaufen war, musste auf der griechischen Insel Lefkada die einzige Verbindung zum Festland plötzlich geschlossen werden.

Die Griechen zeigten einmal mehr ihre Kreativität: Sie setzten die Brücke kurzerhand ausser Betrieb und ersetzen sie durch eine Autofähre, die allerdings nicht wie eine normale Fähre Autos und Passagiere transportiert, sondern exakt in die Lücke der alten Brücke passt und so deren Funktion übernimmt.

Yachten müssen Umwege einplanen

Yachten und Chartertouren haben weniger Glück: Sie müssen derzeit die ganze Küste Lefkadas umrunden, um die Inselhäfen zu erreichen. Für Touristen bedeutet das mehr Zeit auf dem Wasser und mögliche Änderungen bei geplanten Trips – dennoch bleibt die improvisierte Lösung ein Spektakel für alle Zuschauer.

Das blue News-Video zeigt, wie die originelle Ersatzbrücke funktioniert.

Mehr Videos aus dem Ressort