  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kreativität auf Griechisch Ferieninsel abgeschnitten? Kein Problem – dann wird die Fähre zur Brücke

Von Evita Rauber und Christian Thumshirn

4.9.2025

Brücke Lefkada_MASTER

Brücke Lefkada_MASTER

04.09.2025

Lefkadas Brücke ist gesperrt – doch die Griechen haben eine clevere Lösung parat. Autos und Passagiere rollen nun über eine Fähre, die die Lücke perfekt schliesst. Ein Video zeigt, wie der Insel-Alltag weiterläuft.

Von Evita Rauber und Christian Thumshirn

04.09.2025, 23:08

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Lefkadas einzige Wasserverbindung zum Festland ist aktuell gesperrt, was den Verkehr über den Kanal blockiert.
  • Eine improvisierte Fähren-Brücke übernimmt nun die Funktion der Brücke und sorgt dafür, dass Fahrzeuge weiter ans Festland gelangen.
  • Segel- und Yachttouren müssen Umwege einplanen, während Urlauber das clevere Notfallkonzept der Insel bestaunen können.
Mehr anzeigen

Weil ein Sicherheits-Zertifikat abgelaufen war, musste auf der griechischen Insel Lefkada die einzige Verbindung zum Festland plötzlich geschlossen werden.

Die Griechen zeigten einmal mehr ihre Kreativität: Sie setzten die Brücke kurzerhand ausser Betrieb und ersetzen sie durch eine Autofähre, die allerdings nicht wie eine normale Fähre Autos und Passagiere transportiert, sondern exakt in die Lücke der alten Brücke passt und so deren Funktion übernimmt.

Yachten müssen Umwege einplanen

Yachten und Chartertouren haben weniger Glück: Sie müssen derzeit die ganze Küste Lefkadas umrunden, um die Inselhäfen zu erreichen. Für Touristen bedeutet das mehr Zeit auf dem Wasser und mögliche Änderungen bei geplanten Trips – dennoch bleibt die improvisierte Lösung ein Spektakel für alle Zuschauer.

Das blue News-Video zeigt, wie die originelle Ersatzbrücke funktioniert.

Mehr Videos aus dem Ressort

Brückenschlag der Superlative – Italiens XXL-Projekt über die Strasse von Messina

Brückenschlag der Superlative – Italiens XXL-Projekt über die Strasse von Messina

Spektakulär, umstritten – und gigantisch: Italiens geplante Brücke über die Strasse von Messina soll Rekorde brechen und Sizilien mit dem Kontinent verbinden. Die technischen Superlativen im Video-Überblick.

08.08.2025

Meistgelesen

6 Punkte im Fall Epstein zeigen: Der Fisch stinkt vom Kopf her
Trump hält Europäern Ölgeschäfte mit Russland vor +++ Dänische Minenräumer bei russischem Angriff getötet
Sturm deckt ESAF-Tribüne ab +++ Blitz setzt Wohnhaus in Luzern in Brand +++ Golfballgrosse Hagelkörner im Appenzeller Land
Deutschland patzt zum Auftakt der WM-Qualifikation
«Temporäre Lebenskrise» führt zur Raserei – und einem Unfall

Mehr zum Thema

Archäologie. Archäologen finden Überreste einer römischen Brücke bei Aegerten BE

ArchäologieArchäologen finden Überreste einer römischen Brücke bei Aegerten BE

Grosseinsatz läuft. Schweizer Kreuzfahrtschiff rammt Brücke in Wien

Grosseinsatz läuftSchweizer Kreuzfahrtschiff rammt Brücke in Wien

Brückenschlag der Superlative. Italiens XXL-Projekt über die Strasse von Messina

Brückenschlag der SuperlativeItaliens XXL-Projekt über die Strasse von Messina