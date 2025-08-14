  1. Privatkunden
«Man muss mit dem Personal reden» US-Apotheker staunt, was die Schweizer Kollegen verkaufen

Petar Marjanović

14.8.2025

Der US-Apotheker Grant Harting hat Schweizer Apotheken getestet – und staunte über frei erhältliche Medikamente, die in seiner Heimat nur mit Rezept verkauft werden. Kein Wort verliert er darüber, wie in den USA mit Werbeclips und sogar Songs für Medikamente geworben wird.

Redaktion blue News

14.08.2025, 17:00

14.08.2025, 17:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der US-Apotheker Grant Harting besuchte auf einer Europareise Schweizer Apotheken – und war überrascht, wie viele Medikamente hier ohne Rezept erhältlich sind.
  • Er testete Produkte wie Ibuprofen 400 mg oder den Hustensirup Besolvon, die in den USA nur eingeschränkt oder gar nicht frei verkauft werden.
  • Auch die geringen Rezeptzahlen erstaunten ihn. Was er den Fans nicht erklärt: In den USA dürfen Pharmakonzerne stärker für Medizin werben, um ihre Umsätze zu steigern.
Mehr anzeigen

Der amerikanische Apotheker Grant Harting hat auf einer Europareise Halt in der Schweiz gemacht – und unsere Apotheken genau unter die Lupe genommen. Sein Fazit präsentiert er in einem knapp 14-minütigen Youtube-Video. Der Tenor: «Das hätte ich so nicht erwartet.»

Harting, in vier US-Bundesstaaten als Apotheker zugelassen, kam mit hohen Erwartungen. Nicht ohne Grund: Die Schweiz bezeichnet er augenzwinkernd als «Geburtsland» von LSD und Ritalin – beides Medikamente, die weltweit bekannt wurden.

Sein erklärtes Ziel: herausfinden, wie Apotheken hierzulande arbeiten. Das Video wurde inzwischen über 40’000 Mal angeklickt. Schon bei seinen ersten Besuchen fiel Harting etwas auf, das ihn sichtlich überraschte: Viele Medikamente lagern zwar hinter der Theke, sind aber trotzdem ohne Rezept erhältlich.

«Man muss mit dem Personal reden, damit man die Medikamente erhält», sagt er seinen US-amerikanischen Zuschauer*innen. So bekam er Ibuprofen in einer 400-Milligramm-Dosierung. In den USA dagegen gibt es ohne Rezept höchstens 200 Milligramm.

Ibuprofen in USA strenger reguliert

Der Unterschied hat einen einfachen Grund: In den USA gilt die höhere Dosierung als verschreibungspflichtig – aus Sorge vor Missbrauch und Nebenwirkungen.

In der Schweiz dürfen Erwachsene solche Mengen eigenverantwortlich kaufen. Ähnlich beim Mittel gegen Sodbrennen, Pantoprazol 20 mg: Hier frei erhältlich, in den USA nur in kleinerer Dosierung und mit Rezept.

Besonders stutzig machte Harting der Hustensirup Besolvon mit dem Wirkstoff Bromhexin – in den USA gar nicht zugelassen. Stattdessen gebe es dort Guaifenesin, das er als «kompletten Reinfall» bezeichnet.

Ganz im Stil eines effekthascherischen YouTubers packt er das Schweizer Produkt vor laufender Kamera aus und probiert es – obwohl er an diesem Tag gar keinen Husten hat.

Medikamenten-Werbung in der Schweiz heikel

Erstaunlich fand Harting auch, wie wenige Rezepte hier eingelöst werden: Eine Apotheke sprach von etwa 20 pro Tag, eine gut besuchte Filiale von bis zu 80. In den USA dagegen gilt schon eine Apotheke mit 100 Rezepten täglich als langsam – oft sind es 500 und mehr.

Ein Grund dafür dürfte sein, dass in den USA Werbung für Medikamente deutlich mehr Raum einnimmt. Dort bekommt selbst das Diabetes-Mittel Ozempic einen eigenen Werbesong. In der Schweiz ist Werbung für rezeptpflichtige Medikamente dagegen fast vollständig verboten – erlaubt nur in Ausnahmefällen und nur für Fachpersonen.

Auch bei rezeptfreien Präparaten sind die Regeln hierzulande strenger als in den USA: Werbung darf keine falschen Hoffnungen wecken und nicht den Eindruck vermitteln, ein Medikament sei völlig harmlos.

Unter dem Video entspann sich zudem eine lebhafte Diskussion zwischen Fachleuten und Zuschauenden aus verschiedenen Ländern. Eine Schweizer Apothekerin erklärte, dass hierzulande unter bestimmten Voraussetzungen sogar verschreibungspflichtige Medikamente ohne Rezept abgegeben werden dürfen.

Ein australischer Pharmakologe warnte in seinem Kommentar vor möglichen Nebenwirkungen von Ibuprofen, das in Studien teils sogar Entzündungen verstärkt habe.

Video zum Thema

Ausgewählte Berner Kiffer können in Apotheken Cannabis beziehen

Ausgewählte Berner Kiffer können in Apotheken Cannabis beziehen

In der Stadt Bern können neu mehrere hundert Personen im Rahmen einer Studie in fünf ausgewählten Apotheken Cannabis-Produkte beziehen. Ziel ist es nicht, den Cannabis-Konsum zu fördern, sondern Erkenntnisse für eine künftige Suchtmittelpolitik zu gewinnen. Durchgeführt wird die Studie vom Institut für Hausarztmedizin der Universität Bern. Beteiligt sind auch die Städte Biel und Luzern. Aus den drei Städten sollen total über 1000 Personen teilnehmen. Die Cannabiskonsumentinnen und -konsumenten werden durch das eigens geschulte Apothekenpersonal beraten. Es werde empfohlen, risikoärmere Konsumformen auszuwählen, sagte Projektleiter Reto Auer von der Universität Bern. Für ihn stehe dabei die Rauchstoppberatung im Zentrum. Die meisten Cannabiskonsumentinnen und -konsumenten würden an ihrer Tabakabhängigkeit sterben.

05.04.2024

