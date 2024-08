Blick auf Broad Beach. Bild: imago/ZUMA Press

Manchmal wird sogar der Sand am Strand zu einem Problem. In den USA ist ein Milliardär angeklagt worden, weil er unberechtigterweise Sand vom Strand in Malibu auf sein Grundstück transportiert haben soll.

«Ein privater Grundstückseigner missbraucht den öffentlichen Strand als persönlichen Sandkasten», heisst es jetzt in einer Klage.

Attanasio soll jetzt für den Sandklau 30'000 Dollar (ca. 26‘000 Franken) zahlen. Mehr anzeigen

Ein Streit über Sand am Strand beschäftigt gerade die Menschen in Malibu im amerikanischen Kalifornien. Was ziemlich dubios klingt hat einen ernsten Hintergrund.

Wie der« Tages Anzeiger» schreibt, waren die Leute im mondänen Badeort ziemlich verdutzt, als am Broad Beach im Juni und Juli ein Bagger auftauchte und Sand von anderen Strandabschnitten zum Grundstück des Milliardärs Mark Attanasio transportierte.

Eigentlich sind Baggerarbeiten am Strand nichts Ungewöhnliches, denn jeden Herbst wird wegen grosser Tsunami-Gefahr ein riesiger Sandwall aufgeschüttet. Doch zum Sommer hin wird das Bauwerk wieder abgetragen, damit die Menschen ungestört baden können. Deshalb sorgte die sommerliche Aktion für besondere Aufmerksamkeit.

Der 66-jährige Attanasio ist ein Investment-Unternehmer, der am Broad Beach schon eine Villa seit 2007 besitzt. Seit 2017 gehört ihm auch das unbebaute Nachbargrundstück, dort haben Bauarbeiten Anfang des Jahres begonnen- mit dem Sand vom Strand.

Für einen Mann geht dieses Vorgehen überhaupt nicht – Nachbar James Kohlberg. «Ein privater Grundstückseigner missbraucht den öffentlichen Strand als persönlichen Sandkasten», heisst es in einer Klage, die der «SZ» vorliegt. Attanasio habe damit gegen den California Coastal Act verstossen.

Strafe für den Sandklau

Bedeutet: Attanasio wird vorgeworfen, durch das Aufschütten des Sandes den Privatanteil seines Strandes vergrössert zu haben. Denn eigentlich sind die Strände für jeden dort zugänglich, wo der Sand feucht ist.

Attanasio soll jetzt für den Sandklau 30'000 Dollar (ca. 26‘000 Franken) zahlen. Ausserdem soll er den Sand zurückschütten lassen und für jeden Tag Verzögerung weitere 15’000 Dollar (ca. 13‘000 Franken) Strafe zahlen.

Angeklagter statt Retter

Der Beschuldigte sieht sich jedoch eher als ein Retter des Strandes, denn wie der Tages Anzeiger schreibt, hatten sich die grösstenteils wohlhabenden und berühmten Bewohner, unter ihnen die Schauspieler Pierce Brosnan und Dustin Hoffman – dazu verpflichtet, über zehn Jahre insgesamt 31 Millionen Dollar in den Erhalt des Strandes zu investieren.

Also auch Attanasio, für den es leider ein Problem gibt – der dafür benötigte Sand wird aus 70 Kilometer Entfernung mit Lastwagen herangeschafft. Und nicht mit einem Bagger vom Strand um die Ecke.