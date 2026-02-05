Die US-Moderatorin und -Fernsehjournalistin Savanna Guthrie hat wegen der Entführung ihrer Mutter ihre Olympia-Moderation abgesagt und fliegt nicht nach Italien. (Archivbild) Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire

Die Mutter von TV-Moderatorin Savannah Guthrie ist verschwunden, vermutet wird ein Verbrechen. Nun sorgt ihre Tochter mit einem emotionalen Video für Aufsehen. Auch der Präsident schaltet sich ein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die 84-jährige Nancy Guthrie, Mutter der bekannten US-Fernsehmoderatorin Savannah Guthrie, ist aus ihrem Haus in Arizona verschwunden.

Guthrie hat sich nun mit einer emotionalen Botschaft an den oder die noch unbekannten Entführer gewandt.

Laut dem Sender CNN wurden Erpresserschreiben an mehrere Medien geschickt, deren Echtheit noch nicht bestätigt ist.

Die US-Fernsehmoderatorin Savannah Guthrie hat sich nach dem plötzlichen Verschwinden ihrer Mutter mit einer emotionalen Botschaft an den oder die noch unbekannten Entführer gewandt. «Wir müssen zweifelsfrei wissen, dass sie lebt und dass Sie sie (in ihrer Gewalt) haben», sagte Guthrie in einem Video, das auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht wurde. «Wir möchten von Ihnen hören und sind bereit zuzuhören. Bitte melden Sie sich bei uns.»

Selbst US-Präsident Donald Trump hat sich inzwischen in den Fall eingeschaltet, der seit Tagen landesweit Schlagzeilen macht. Laut dem Sender CNN wurden Erpresserschreiben an mehrere Medien geschickt, deren Echtheit noch nicht bestätigt ist.

Polizeibeamte auf dem Grundstück von Nancy Guthrie, die zuletzt am vergangenen Samstag gesehen und am Tag darauf als vermisst gemeldet wurde. Bild: Keystone/AP Photo/Sejal Govindarao

«Wir sind bereit, zu reden», sagte Guthrie in dem Video, das binnen kürzester Zeit in den Abendprogrammen grosser US-Fernsehsender wie CNN und Fox News landete. Sie betonte aber auch, dass Stimmen und Bilder leicht manipuliert werden könnten – und forderte deshalb einen Beweis dafür, dass ihre 84 Jahre alte Mutter Nancy noch lebt. Zum Motiv hinter der mutmasslichen Entführung ist bislang nichts bekannt.

Guthrie ist eine der bekanntesten Fernsehjournalistinnen in den USA. Sie moderiert für den Fernsehsender NBC die Sendung «Today».

Trump schaltet sich ein

Präsident Trump teilte auf der Plattform Truth Social mit er, habe sich persönlich in die Angelegenheit eingeschaltet und mit Guthrie gesprochen. Er habe ihr die Unterstützung der Bundesstrafverfolgungsbehörden zugesichert. «Wir setzen alle Ressourcen ein, um ihre Mutter sicher nach Hause zu bringen.» Die Gebete der Nation seien bei ihr und ihrer Familie. «GOTT SEGNE UND BESCHÜTZE NANCY», schrieb Trump.

Bild: Screenshot Donald Trump/Truth Social

Vor wenigen Tagen war bekanntgeworden, dass Nancy Guthrie verschwunden ist. Die Polizei geht davon aus, dass sie aus ihrem Haus im Bundesstaat Arizona entführt wurde. Wegen der Sorgen um ihre Mutter will Savannah Guthrie nicht wie geplant an der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Nord-Italien teilnehmen.