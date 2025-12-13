  1. Privatkunden
Bösewicht aus «Pulp Fiction» US-Schauspieler Peter Greene ist gestorben

dpa

13.12.2025 - 18:27

US-Schauspieler Peter Greene ist in seiner New Yorker Wohnung gestorben. (Archiv)
US-Schauspieler Peter Greene ist in seiner New Yorker Wohnung gestorben. (Archiv)
IMAGO/Capital Pictures/Debbie Van Story

Mit Filmen wie «Pulp Fiction» oder «Die Maske» wurde Peter Greene berühmt. Jetzt ist der US-Schauspieler gestorben.

DPA

13.12.2025, 18:27

Der US-Schauspieler Peter Greene, der mit Filmen wie «Pulp Fiction» und «Die Maske» berühmt wurde, ist tot. Greene sei im Alter von 60 Jahren in seiner Wohnung in New York gestorben, teilte sein Manager Gregg Edwards der Deutschen Presse-Agentur mit. «Er war ein enger Freund, einer der besten Charakterdarsteller auf dem Planeten und er wird vermisst werden.» Weitere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt.

Der 1965 im US-Bundesstaat New Jersey geborene Greene hatte Anfang der 90er Jahre erste Rollen in Film und Fernsehen bekommen – meist als Bösewicht. Unter anderem war er in «Judgment Night – Zum Töten verurteilt», «Pulp Fiction», «Die Maske» und «Die üblichen Verdächtigen» zu sehen. Zuletzt hatte er 2023 eine Rolle in der Serie «The Continental» gespielt.

