Polizei ermittelt US-Soldat verirrt sich betrunken und halbnackt in deutsches Altersheim

Lea Oetiker

26.1.2026

(Archivbild)
(Archivbild)
sda

Halbnackt und betrunken hat sich ein US-Soldat in Grafenwöhr, Deutschland, nachts in einem Altersheim verirrt. Nun prüft die Polizei, ob er auch mit einem Diebstahl in der Nähe zu tun hat.

Lea Oetiker

26.01.2026, 20:24

26.01.2026, 20:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Deutschland hat sich ein betrunkener US-Soldat – nur in Unterhosen und T-Shirt bekleidet – in einem Altersheim verirrt.
  • Eine Mitarbeiterin fand ihn in einem unbewohnten Zimmer.
  • Die Polizei prüft, ob er auch für einen nahegelegenen Kennzeichendiebstahl verantwortlich ist.
Mehr anzeigen

Kurioser Zwischenfall in der Oberpfalz, Deutschland: Ein offenbar stark alkoholisierter US-Soldat hat sich am Sonntagmorgen halbnackt in einem Altersheim in Grafenwöhr verirrt. Eine Mitarbeiterin entdeckte den Mann – nur mit Unterhose und Sporttrikot bekleidet – in einem unbewohnten Zimmer, als sie gerade das Frühstück austeilte.

Nach Angaben der Polizei war der Soldat vermutlich beim Schichtwechsel in das Gebäude gelangt. Wie er dorthin kam und warum er seine restliche Kleidung verloren hatte, konnte der Mann selbst nicht erklären.

Die Ermittler prüfen nun, ob der nächtliche Irrläufer noch weitere Spuren hinterlassen hat. In der Nähe der Einrichtung war zuvor ein Autokennzeichen gestohlen worden. Ein Zeuge hatte dort ebenfalls eine Person in Sporttrikot gesehen, möglicherweise derselbe Soldat.

