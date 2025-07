19-jähriger Pilot in der Antarktis festgenommen

Ethan Guo 2024 in Genf: Von hier aus hat er seinen Weltrekordversuch gestartet. Keystone

Ein junger Pilot aus den USA, der versucht hat, alle sieben Kontinente alleine zu überfliegen, wurde von den chilenischen Behörden festgenommen: Er soll ohne Genehmigung in der Antarktis gelandet sein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der 19-jährige Pilot Ethan Guo wurde in Chile festgenommen, nachdem er ohne Genehmigung in der Antarktis gelandet war.

Guo wollte als erster Mensch solo alle sieben Kontinente überfliegen, um Spenden für die Krebsforschung zu sammeln.

Guo sagt, er habe seinen Flugplan wegen der Wetterbedingungen ändern müssen.

Die chilenischen Behörden ermitteln wegen Verstössen gegen nationale und internationale Vorschriften. Guo darf Chile vorerst nicht verlassen. Mehr anzeigen

Der junge amerikanische Pilot Ethan Guo wollte Geschichte schreiben. Jetzt wurde er von den chilenischen Behörden festgenommen, nachdem er ohne Erlaubnis in der Antarktis gelandet war.

Der 19-Jährige wollte als erster Mensch alle sieben Kontinente solo überfliegen, um eine Million Dollar für die Krebsforschung zu sammeln. Die Antarktis war der letzte Kontinent, der Guo noch fehlte.

Auf Instagram hat Guo über 1,3 Millionen Follower. Das letzte Video, das er dort postete, ist eine Woche alt und zeigt ihn bei einem Flug über die Philippinen.

Die chilenischen Staatsanwälte werfen Guo nun vor, gegen «mehrere nationale und internationale Vorschriften» verstossen zu haben, indem er ohne vorherige Ankündigung seinen Flugplan änderte und in einem Gebiet der Antarktis landete, auf das Chile territoriale Ansprüche erhebt. Damit habe er die öffentliche Sicherheit gefährdet.

Laut den chilenischen Behörden startete Guo am Samstag, 28. Juni, vom Flughafen in Punta Arenas, Chile. Während des Fluges soll er seinen Kurs in Richtung Antarktis geändert haben, ohne die Behörden zu informieren oder eine Genehmigung einzuholen.

Er habe das Südpolarmeer überquert und sei auf einer chilenischen Landebahn auf King George Island gelandet, so die Staatsanwaltschaft. Nach der Landung wurde Guo festgenommen und angeklagt.

Gegenüber der «New York Times» sagt Guo, er habe seinen Flugplan aufgrund der Wetterbedingungen ändern müssen. «Ich habe meine Anwälte angewiesen, meine volle Bereitschaft zur Zusammenarbeit bei der raschen Klärung des Sachverhalts zum Ausdruck zu bringen», sagte Guo weiter. Es sei nicht seine Absicht gewesen, gegen chilenisches Recht zu verstossen.

Die chilenischen Behörden haben nun eine Untersuchung angeordnet, während der Guo in Chile bleiben muss. Möglicherweise kann er die Antarktis-Insel erst im August verlassen, wenn ein Flugzeug der chilenischen Luftwaffe auf das chilenische Festland fliegt.