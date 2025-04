Absurder Kurztrip: US-Tourist reist für nur 24 Stunden nach Ägypten Zehn Flugstunden hin, zehn zurück – und dazwischen ein ägyptisches Abenteuer: Kevin Droniak gönnte sich einen Tagestrip zu den Pyramiden von Gizeh und Sakkara. Warum? Weil der Flug gerade günstig war. 22.04.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Content Creator aus New York, flog über 9000 Kilometer nach Kairo, um die Pyramiden zu sehen und ägyptische Gerichte zu probieren – alles innerhalb von 24 Stunden.

Er besuchte die Pyramiden von Gizeh und Sakkara, spazierte am Nil entlang, gönnte sich ein einstündiges Nickerchen und trat danach direkt die Heimreise an.

Für seinen Kurztrip gab Kevin rund 1192 Dollar (970 Franken) aus. Er plant, Ägypten bei einem zukünftigen, längeren Aufenthalt intensiver zu erkunden. Mehr anzeigen

Der 27-jährige Kevin Droniak aus New York wagte ein Reiseabenteuer der besonderen Art: Für gerade einmal 24 Stunden reiste er über 9000 Kilometer nach Ägypten – nur um die Pyramiden zu besichtigen und lokale Spezialitäten zu probieren.

Am 4. April 2025 startete sein Flug vom JFK Airport nach Kairo, wo er am nächsten Morgen landete. Dort liess er sich von einem Reiseleiter zu den berühmten Pyramiden von Gizeh und Sakkara führen, bewunderte Hieroglyphen, genoss Hawawshi und Baba Ganoush und spazierte schliesslich entspannt am Nil entlang.

Nach einem kurzen Powernap im Hotel kehrte Droniak am nächsten Morgen bereits wieder zum Flughafen zurück. Insgesamt kostete ihn das Abenteuer 1192 US-Dollar. Sein Fazit: Die spontane Reise war jeden Cent wert. Besonders beeindruckt zeigte er sich von der Geschichte und Gastfreundschaft Ägyptens – und versprach, bald für einen längeren Aufenthalt zurückzukehren.

Die Redaktorin hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.

