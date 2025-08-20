Einer der höchsten Bäume der Welt brennt – bereits 15 Meter verloren

Die Spitze der Doerner Fir ist abgebrannt. (17. August 2025) Bild: Keystone/Coos Bay District Bureau of Land Management via AP

Seit Samstag bereitet ein Brand im Stamm der Doerner Fir – einem der grössten Bäume der Welt – den Einsatzkräften Kopfzerbrechen. Die Löscharbeiten sind kompliziert.

Einer der höchsten Bäume der Welt brennt im US-Bundesstaat Oregon. Dabei handelt es sich um die Doerner Fir, eine über 99 Meter hohe und schätzungsweise über 450 Jahre alte Küstendouglasie in Coos County. Erste Anzeichen des Brandes wurden am Samstag festgestellt.

Ein Infrarot-Drohnenflug am Dienstag (Ortszeit) zeigte weder Flammen noch Rauch in der Baumkrone, registrierte jedoch Hitze in einem Hohlraum im Stamm in etwa 85 Metern Höhe, wie Megan Harper, Sprecherin des Bureau of Land Management, mitteilte.

Es sei eine Herausforderung gewesen, eine geeignete Möglichkeit zu finden, sich dem Nadelbaum seitlich zu nähern, um den Schwelbrand zu löschen, sagte Harper. Diskutiert wurden unter anderem der Bau eines Gerüsts oder das Erklimmen benachbarter Bäume, um eine günstigere Position zu erreichen.

Alternativ könne man den Baum kontrolliert schwelen lassen und beobachten, ob sich neue Glutnester entwickeln, sagte Harper. Die Einsatzkräfte blieben auch am Dienstag vor Ort, ein Helikopter stand für mögliche Löschflüge bereit.

Laut Harper könnte der Brand Auswirkungen auf die Platzierung der Doerner Fir in der Liste der höchsten Bäume der Welt haben. «Wir haben etwa 15 Meter verloren», sagte sie. Die Spitze des Baumes sei abgebrannt. «Ich weiss also nicht, auf welchem Rang er künftig stehen wird – aber es ist immer noch ein beeindruckender Baum.» Derzeit bestehe keine akute Gefahr, dass er vollständig abbrenne.

Blitzschlag als Ursache ausgeschlossen

Die Ermittler des Bureau of Land Management schlossen auf Grundlage der Wetterdaten einen Blitzschlag als Ursache aus, wie die Behörde am Dienstagabend mitteilte. Der Baum ist der einzige Brandherd in der unmittelbaren Umgebung. Die genaue Ursache wird weiterhin untersucht.

Unterdessen versuchten die an den Löscharbeiten Beteiligten alles, um den historischen Baum zu retten, sagte Harper. «Er hat eine bedeutende Geschichte, und wir wollen ihn nicht verlieren.»