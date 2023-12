Vandale wütet im Zürcher Oberland mit Traktor

Ein 49-jähriger Schweizer fuhr in Fehraltdorf ZH absichtlich gegen die Fassaden von Gewächshäusern und beschädigte diese stark. Bild: Kapo ZH

In Fehraltdorf ZH ist am Samstag ein Mann mit einem Traktor offenbar absichtlich in Gewächshäuser gefahren. Nach Polizeiangaben war der 49-jährige Schweizer fahrunfähig und hatte keinen Führerausweis.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Traktorlenker ist in Fehraltdorf ZH offenbar absichtlich in Gewächshäuser gefahren.

Später beschädigte er auf einer Strasse die Verkehrseinrichtung.

Der Sachschaden beträgt gemäss einer Schätzung der Polizei voraussichtlich mehr als 200'000 Franken. Mehr anzeigen

Verkehrsteilnehmer hätten ihr am Samstag gemeldet, dass auf der Zürcherstrasse ein Mann mit einem Traktor Schaden angerichtet habe, teilte die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mit. Zwei Patrouillen hätten in daraufhin angehalten und befragt.

Bei der Befragung stellte sich heraus, dass der 49-Jährige zuvor bei einem Landwirtschaftsbetrieb gewütet hatte. Laut Communiqué beschädigte der Mann nicht nur die Fassaden der Gewächshäuser, sondern schüttete auch mehrere Liter umweltbelastende Flüssigkeiten in einen Schacht, unter anderem Treibstoffe.

Ölsperren verhindern Umweltschäden

Die örtliche Feuerwehr errichtete in der Folge Ölsperren und band die Flüssigkeiten. Grösseren Schaden für die Umwelt habe man auf diese Weise verhindern können, hiess es.

Der Sachschaden beträgt gemäss einer Schätzung der Polizei voraussichtlich mehr als 200'000 Franken.

misc, sda