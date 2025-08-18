Vandalen zerstören Gipfelkreuz und Madonna auf dem Basòdino

Kulturgut in den Alpen: Gipfelkreuz und Gipfelbuch - hier noch intakt auf dem Gonzen mit Blick auf das Sarganserland. (Symbolbild) KEYSTONE/Arno Balzarini

Auf dem zweithöchsten Berg des Tessins haben Unbekannte das Gipfelkreuz, eine Marienstatue und das Gipfelbuch zerstört. Für die lokale Berggemeinde ist die Tat ein schwerer Schlag – und wirft Fragen nach den Motiven auf.

Redaktion blue News Gabriela Beck

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf dem Basòdino TI wurden das Gipfelkreuz, eine Marienstatue und das Gipfelbuch mutwillig zerstört.

Hüttenwart Roberto Iori zeigt sich tief betroffen und vermutet religiös motivierten Vandalismus.

Die Tat trifft die Region ein Jahr nach schweren Hochwassern und belastet die Berggemeinschaft zusätzlich. Mehr anzeigen

Auf dem Basòdino (3272 m), dem zweithöchsten Berg des Kantons Tessin, haben Unbekannte das Gipfelkreuz und eine Madonnen-Statue entwurzelt sowie das traditionelle Gipfelbuch zerrissen. Der Vorfall wurde erst jetzt bekannt, das genaue Tatdatum ist unklar, dürfte aber in den letzten Wochen liegen.

Roberto Iori, Betreiber der nahegelegenen Hütte Robiei, zeigt sich tief betroffen: «Das ist ein Schlag ins Herz», sagt er gegenüber Tio.ch. Besonders schmerze ihn der Gedanke, dass der oder die Täter möglicherweise sogar an seiner Hütte vorbeigekommen seien oder dort übernachtet haben. Er erwägt eine Anzeige gegen Unbekannt und vermutet religiös motivierten Vandalismus: «Es ist nicht das erste Mal, dass Gipfelkreuze Ziel von Zerstörung werden.»

Ein Stück alpiner Kultur wurde mutwillig zerstört

Das Gipfelbuch, in dem Bergsteiger*innen und Wanderer ihre Eindrücke festhalten, wurde zerrissen, die religiösen Symbole entwurzelt. Auch eine Wanderin zeigte sich schockiert: «Es sieht nicht einmal mehr wie derselbe Gipfel aus.»

Für Iori und viele in der Region ist die Tat besonders bitter, da sie ein Jahr nach den verheerenden Hochwassern im Obermaggiatal geschah. «Wir geben alles für diese Region», so Iori, «und jetzt kommt dieses neue Problem hinzu.»

Gipfelkreuze haben in der alpinen Tradition eine lange Geschichte: Laut dem Schweizer Alpen-Club (SAC) gibt es sie seit dem Jahr 327. Sie markieren nicht nur den höchsten Punkt eines Berges, sondern beherbergen auch das symbolträchtige Gipfelbuch – ein Stück alpiner Kultur, das hier mutwillig zerstört wurde.