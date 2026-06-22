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Badeunfall bei Berlin Vater fällt vor den Augen seiner Tochter vom SUP und ertrinkt

Andreas Fischer

22.6.2026

Ein Stand-up-Paddler ist auf einem See bei Berlin von seinem Board gefallen und ertrunken. 
Ein Stand-up-Paddler ist auf einem See bei Berlin von seinem Board gefallen und ertrunken. 
Nina Hansch/dpa (Symbolbild)

Ein 29-jähriger Vater ertrinkt in einem See bei Berlin vor den Augen seiner kleinen Tochter. Die beiden waren auf einem SUP unterwegs, als das Board plötzlich kippte. Der Mann ging sofort unter. 

Redaktion blue News

22.06.2026, 22:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • SUP-Ausflug endet tödlich: Ein 29-jähriger Familienvater stürzt auf einem See bei Berlin von seinem Board ins Wasser und ertrinkt.
  • Das Kind, das mit ihm auf dem SUP unterwegs war, kann von Helfern rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.
  • Die SLRG warnt an Hitzetagen vor Kälteschocks – eine mögliche Todesursache bei dem tragischen Badeunfall.
Mehr anzeigen

Der SUP-Ausflug endet in einer Tragödie: Ein 29-jähriger Familienvater ist am Wochenende beim Stand-up Paddeln mit seiner Tochter im Wandlitzsee nördlich von Berlin ertrunken. Von dem tragischen Unfall berichtete die Nachrichtenseite «Tag24» zuerst. Das Mädchen konnte demnach gerettet werden.

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Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann mit seiner Tochter am frühen Abend auf dem See unterwegs, als beide plötzlich ins Wasser fielen. Während Zeugen das Mädchen retten konnten, verschwand der Vater in den Fluten. Besonders dramatisch: Die Ehefrau des Verunglückten musste den Rettungseinsatz mitansehen. Sie wurde vor Ort vom Rettungsdienst und von Seelsorgern betreut.

Ein Grossaufgebot von Rettungskräften suchte nach ihm mit Helikopter, Wärmebildkamera und Unterwasserdrohne. Rund zweieinhalb Stunden später wurde sein lebloser Körper entdeckt und geborgen. Warum der Mann unterging, ist derzeit offen. Die Ermittler prüfen die Todesumstände.

Kälteschock ist sehr gefährlich

Als mögliche Todesursache gilt ein Kälteschock. Stand-up Paddler haben das Problem, dass sie in der prallen Sonne stehen und sich der Körper dabei extrem aufheizen kann. Fallen sie dann ins Wasser, ist ein Kälteschock möglich. Die aktuelle Hitzewelle, die auch Deutschland im Griff hat, lockt viele Menschen an Seen und Flüsse.

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Die Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG) weist seit Jahren darauf hin, dass insbesondere an heissen Tagen ein Sprung ins deutlich kühlere Wasser lebensgefährlich sein kann. Beim sogenannten Kälteschock reagiert der Körper auf den plötzlichen Temperaturwechsel mit unkontrollierter Schnappatmung, stark ansteigendem Puls und erhöhtem Blutdruck. Im schlimmsten Fall können Herzrhythmusstörungen, Kreislaufversagen oder Bewusstlosigkeit die Folge sein.

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Die wichtigste Regel der Lebensretter lautet deshalb: Nie überhitzt ins Wasser springen. Stattdessen sollte sich der Körper langsam an die tiefere Wassertemperatur gewöhnen. Gerade an heissen Sommertagen, wenn sich Luft-und Wassertemperatur besonders stark unterscheiden, können diese einfachen Regeln entscheidend sein.

Allgemeine Baderegeln

  • Kinder nur in Begleitung ins Wasser lassen, Kleinkinder in Griffnähe beaufsichtigen.
  • Nie unter Drogen- oder Alkoholeinfluss ins Wasser gehen.
  • Nie überhitzt ins Wasser springen.
  • Nie mit vollem oder leerem Magen ins Wasser gehen.
  • Nicht in trübe oder unbekannte Gewässer springen.
  • Nicht mit Luftmatrazen und Schwimmhilfen ins tiefe Wasser gehen.
  • Lange Strecken nie allein schwimmen.
  • Bei Erkältungen und anderen Infekten sollte Schwimmen tabu sein. Sonst steigt das Risiko, dass der Körper überanstrengt wird und das Herz-Kreislauf-System versagt.
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