Vater findet entführte Tochter (15) dank Handyortung

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Drama in Texas Vater findet entführte Tochter (15) dank Handyortung

Bruno Bötschi

29.12.2025

Dank Ortungsfunktion des Smartphones fand ein Vater seine entführte Tochter im US-Bundesstaat Texas nach wenigen Stunden wieder. (Symbolbild)
Dank Ortungsfunktion des Smartphones fand ein Vater seine entführte Tochter im US-Bundesstaat Texas nach wenigen Stunden wieder. (Symbolbild)
Bild: IMAGO/imagebroker

Eine 15-Jährige geht am ersten Weihnachtstag mit ihrem Hund spazieren und wird entführt. Ihr Vater benutzt daraufhin die Handy-Ortung – und kann seine Tochter kurz danach aus den Händen des Entführers retten.

Bruno Bötschi

29.12.2025, 15:50

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am ersten Weihnachtstag verschwindet eine 15-Jährige in einem Vorort von Houston im US-Bundesstadt Texas während sie mit ihrem Hund spazieren geht.
  • Kurz danach kann sie der Vater dank der Kindersicherungsfunktion des Smartphones in einem abgelegen Gelände aufspüren.
  • Dort findet der Mann die Tochter und den Hund Stunden später in einem Pickup-Truck – zusammen mit dem Entführer.
Mehr anzeigen

Der Entführungsfall im Vorort Porter bei Houston im US-amerikanischen Bundesstaat Texas sorgt aktuell für Aufsehen.

Ein Vater kann seine Tochter an Weihnachten aus den Händen eines Entführers befreien, nachdem er die 15-Jährige über die Ortungsfunktion ihres Smartphones aufgespürt hat.

Laut der britischen Zeitung «The Guardian» ging die Teenagerin am ersten Weihnachtstag mit ihrem Hund spazieren und kehrte nicht zu der mit den Eltern vereinbarten Zeit nach Hause zurück.

Der Vater hilft seiner Tochter zu entkommen

In der Folge nutzt der Vater die Kindersicherungsfunktion des Smartphones, um das Handy der Tochter zu orten. Das Signal führt ihn auf ein drei Kilometer entferntes abgelegenes, teilweise bewaldetes Gebiet im benachbarten Harris County.

Natascha Kampusch 16 Jahre später. «Was mir damals passierte, wird nie vergehen»

Natascha Kampusch 16 Jahre später«Was mir damals passierte, wird nie vergehen»

Dort findet der Vater die Teenagerin und den Hund in einem Pickup-Truck – zusammen mit einem teilweise unbekleideten 23-jährigen Mann, teilt das Sheriffbüro von Montgomery County mit.

In der Folge hilft der Vater seiner Tochter zu fliehen und alarmiert danach sofort die Polizei.

Die junge Frau blieb körperlich unverletzt

Die junge Frau bleibt bei der Entführung körperlich unverletzt. Laut den Behörden hat der Täter sie zuvor mit einem Messer bedroht und von der Strasse gezerrt.

Aussagen von Zeugen der Entführung liefern Hinweise auf das Fahrzeug und den Entführer. Durch diese Hinweise konnten die Behörden den Mann bereits kurz danach festnehmen.

Dem Entführer werden unter anderem schwere Entführung sowie sexuelle Handlungen an Minderjährigen vorgeworfen. Er befindet sich weiterhin in Haft, eine Kaution wurde zunächst nicht festgesetzt. Nach texanischem Recht drohen bei schweren Entführungsdelikten mindestens fünf Jahre Gefängnis.

Mehr Videos aus dem Ressort

Biker vs. Hundehalter: «Ein Velofahrer schlug meiner Freundin ins Gesicht» – «Es hat einige verrückte Hündeler»

Biker vs. Hundehalter: «Ein Velofahrer schlug meiner Freundin ins Gesicht» – «Es hat einige verrückte Hündeler»

Frei laufende Hunde und Velofahrer*innen – das birgt Konfliktpotenzial. Besonders kompliziert ist auf der Allmend in Zürich. Zusammenstössen und verbale Übergriffe gehören dort zur Tagesordnung. blue News war vor Ort.

26.06.2025

Mehr zum Thema

Bundesgericht. Schuldspruch wegen Kindes-Entführung gegen eine Mutter aufgehoben

BundesgerichtSchuldspruch wegen Kindes-Entführung gegen eine Mutter aufgehoben

Albtraum vor Weihnachtsferien. Dieb klaut BMW von Sänger – seine Kinder sitzen noch im Auto

Albtraum vor WeihnachtsferienDieb klaut BMW von Sänger – seine Kinder sitzen noch im Auto

Aktuell. Entführung Hunderter Kinder und Gläubiger schockiert Nigeria

AktuellEntführung Hunderter Kinder und Gläubiger schockiert Nigeria

Meistgelesen

Aargauerin schickt Mutter Geld nach Thailand – und will es von den Steuern abziehen
Vater findet entführte Tochter (15) dank Handyortung
Giada D'Antonio: «Shiffrin habe ich praktisch nicht wahrgenommen»
Zug erfasst Frau und verletzt sie tödlich
Deshalb prüfte Swiss-Ski einen Protest gegen den Shiffrin-Triumph