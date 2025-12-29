Vater findet entführte Tochter (15) dank Handyortung

Drama in TexasVater findet entführte Tochter (15) dank Handyortung
Bruno Bötschi
29.12.2025
Eine 15-Jährige geht am ersten Weihnachtstag mit ihrem Hund spazieren und wird entführt. Ihr Vater benutzt daraufhin die Handy-Ortung – und kann seine Tochter kurz danach aus den Händen des Entführers retten.
Der Entführungsfall im Vorort Porter bei Houston im US-amerikanischen Bundesstaat Texas sorgt aktuell für Aufsehen.
Ein Vater kann seine Tochter an Weihnachten aus den Händen eines Entführers befreien, nachdem er die 15-Jährige über die Ortungsfunktion ihres Smartphones aufgespürt hat.
Laut der britischen Zeitung «The Guardian» ging die Teenagerin am ersten Weihnachtstag mit ihrem Hund spazieren und kehrte nicht zu der mit den Eltern vereinbarten Zeit nach Hause zurück.
Der Vater hilft seiner Tochter zu entkommen
In der Folge nutzt der Vater die Kindersicherungsfunktion des Smartphones, um das Handy der Tochter zu orten. Das Signal führt ihn auf ein drei Kilometer entferntes abgelegenes, teilweise bewaldetes Gebiet im benachbarten Harris County.
Dort findet der Vater die Teenagerin und den Hund in einem Pickup-Truck – zusammen mit einem teilweise unbekleideten 23-jährigen Mann, teilt das Sheriffbüro von Montgomery County mit.
In der Folge hilft der Vater seiner Tochter zu fliehen und alarmiert danach sofort die Polizei.
Die junge Frau blieb körperlich unverletzt
Die junge Frau bleibt bei der Entführung körperlich unverletzt. Laut den Behörden hat der Täter sie zuvor mit einem Messer bedroht und von der Strasse gezerrt.
Aussagen von Zeugen der Entführung liefern Hinweise auf das Fahrzeug und den Entführer. Durch diese Hinweise konnten die Behörden den Mann bereits kurz danach festnehmen.
Dem Entführer werden unter anderem schwere Entführung sowie sexuelle Handlungen an Minderjährigen vorgeworfen. Er befindet sich weiterhin in Haft, eine Kaution wurde zunächst nicht festgesetzt. Nach texanischem Recht drohen bei schweren Entführungsdelikten mindestens fünf Jahre Gefängnis.
