Mutter und Sohn (8) essen in Karibik am Hotel-Buffet und sterben

Der Vorfall hat sich in einem Resort in der Dominikanischen Republik ereignet. Manuel Meyer/dpa-tmn

Eine vierköpfige kanadische Familie erkrankt Ende 2023 nach dem Essen am Buffet eines All-inclusive-Resorts. Die Mutter und der älteste Sohn sterben. Nun hat der Vater das Hotel verklagt.

Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Mutter und ihr Sohn (8) sind in der Dominikanischen Republik an einer Lebensmittelvergiftung gestorben.

Stephen Gougeon, der Vater der kanadischen Familie, hat nun das Hotel auf eine Entschädigung in Millionenhöhe verklagt.

Er macht dem Resort schwere Vorwürfe betreffend Hygiene-Bedingungen und Gesundheitsversorgung. Mehr anzeigen

Eine geplante Traumreise in die Dominikanischen Republik endet 2023 für die vierköpfige kanadische Familie Gougeon tragisch: Nur einen Tag nach der Ankunft im Viva Dominicus Beach by Wyndham Resort verloren Mutter April (41) und der achtjährige Oliver ihr Leben durch eine Lebensmittelvergiftung. Der 38-jährige Vater fordert nun eine Entschädigung von 7 Millionen US-Dollar (rund 6,4 Millionen Franken) vom Hotel.

«Ich glaube nicht, dass ich mich jemals davon erholen werde», sagt Stephen Gougeon zur «New York Times». «Ich habe meine Frau verloren, die ich so sehr geliebt habe, und meinen Sohn, der so ein wunderbarer Mensch war und auf den ich mich so gefreut habe, ihn aufwachsen zu sehen.»

Die Gougeons hatten am Buffet des Resorts gegessen, bevor sich ihr Gesundheitszustand rapide verschlechterte. Alle vier entwickelten plötzlich Symptome einer schweren Lebensmittelvergiftung: Sie litten unter Schwindel und Atemnot, mussten sich übergeben.

Schwere Vorwürfe gegen Klinik

Trotz eines Besuchs in der Klinik des Resorts war die medizinische Versorgung unzureichend, wie ein Bericht des Gerichtsmediziners bestätigte. Stephen und Wesley, Olivers jüngerer Bruder, erholten sich erst nach der Unterbringung in einer anderen Klinik. Für April und Oliver kam die nötige medizinische Hilfe zu spät.

Stephen Gougeon erhebt nun schwere Vorwürfe gegen das Hotel. Er kritisiert die unhygienischen Bedingungen in den Lebensmittelbereichen und die verzögerte medizinische Reaktion. «Die Verwirrung und Verzögerungen bei der Behandlung kosteten wertvolle Zeit und letztlich das Leben meiner Frau und meines Sohnes», erklärt der 38-Jährige.

Die Anwältin der Familie betont, dass die Klage nicht nur finanzielle Entschädigung anstrebt, sondern auch die Missstände aufdecken soll.

Der Redaktor hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.