Vater und Sohn geraten auf Gegenfahrbahn − fünf Verletzte

Die beiden beteiligten Fahrzeuge im Wiesland nach der Kollision am Hirzel. Kantonspolizei Zürich

Bei einer Kollision zwischen zwei Personenwagen in Hirzel sind am Sonntagnachmittag alle fünf in den Fahrzeugen sitzenden Personen verletzt worden, darunter auch zwei Kinder.

Gabriela Beck

Gegen 14:45 Uhr fuhr ein 47 Jahre alter Mann auf der Zugerstrasse talwärts Richtung Sihlbrugg. Mit im Auto war sein 6-jähriger Sohn. Aus bislang nicht geklärten Gründen geriet das Fahrzeug des Mannes ausgangs der sogenannten Juborkurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte es seitlich frontal mit einem entgegenkommenden Personenwagen, in dem sich neben dem 40-jährigen Fahrer auch dessen 36-jährige Ehefrau und der 4-jährige Sohn befanden. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderten beide Autos über das Trottoir, stürzten über die mehrere Meter hohe die Böschung und blieben im Wiesland stehen.

Alle fünf Insassen wurden bei diesem Unfall verletzt. Zwei Personen wurden mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen, drei weitere mit Rettungswagen in verschiedene Spitäler transportiert. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die Verletzungen aller Beteiligten leicht bis mittelschwer sind.

Zur Aufnahme der auslaufenden Flüssigkeiten der verunfallten Fahrzeuge ins Wiesland wurde ein Saugbagger eingesetzt. Dadurch besteht keine Gefahr für Mensch und Umwelt. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar und wird durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft untersucht.

Wegen des Unfalls musste die Zugerstrasse zwischen der Morgentalkreuzung in Hirzel und dem Kreisel in Sihlbrugg bis um 19:30 Uhr beidseitig für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Die Feuerwehr richtete eine Umleitung ein.