Frauentrip ins All: Katy Perry und Bezos' Partnerin mit an Bord

Frauenausflug ins All: Popstar Katy Perry und die Partnerin von Amazon-Gründer Jeff Bezos, Lauren Sánchez, fliegen am Montag mit einer Rakete von Bezos ins All. An dem Flug von dem Raumfahrtfirma Blue Origin nehmen auch US-Moderatorin Gayle King, die Wissenschaftlerinnen Aisha Bowe und Amanda Nguyen sowie die Unternehmerin Kerianne Flynn teil.

15.04.2025