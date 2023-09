Velofahrer stirbt nach Kollision mit Auto am Thunersee

Die Nationalstrasse A8 bei der Ausfahrt nach Därligen. GOOGLE STREET VIEW

Ein Velofahrer ist am Freitagnachmittag nach einer Kollision mit einem Auto auf der Nationalstrasse A8 bei Därligen BE noch auf der Unfallstelle verstorben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf der Nationalstrasse A8 bei Därligen BE kam es zu einem Unfall.

Dabei wurde ein Velofahrer von einem Auto erfasst.

Der Mann wurde über die Leitplanke geschleudert und verstarb noch an der Unfallstelle. Mehr anzeigen

Der Mann wurde vom Auto erfasst und über eine Leitplanke geschleudert. Anschliessend stürzte er mehrere Meter tief auf die Zufahrtsstrasse zu einem Steinbruch.

Wie die Berner Kantonspolizei am Samstag mitteilte, konnte der Tod des Mannes trotz umgehender Rettungsmassnahmen nicht verhindert werden. Zuerst halfen ihm Drittpersonen, dann ein Ambulanzteam.

Kollisionsgrund unklar

Laut ersten Erkenntnissen fuhren der Velofahrer und das Auto vor dem Unfall hintereinander von Interlaken her in Richtung Leissigen BE. Aus noch zu klärenden Gründen kam es auf der Höhe der Einfahrt Därligen West zur Kollision zwischen Auto und Velofahrer.

Es bestünden Hinweise zur Identität des Verstorbenen, die formelle Identifikation stehe indes noch aus. Im Einsatz standen nebst verschiedenen Spezialdiensten der Kantonspolizei Bern auch ein Helikopter der Air-Glaciers und das Care Team des Kantons Bern. Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Berner Oberland sind Ermittlungen zum Unfall im Gang. Därligen ist ein Dorf am Thunersee.

sr, sda