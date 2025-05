Eine Velofahrerin geriet in Riehen in die Tramgeleise und verletzte sich beim Sturz tödlich. (Symbolbild) Keystone

Eine Velofahrerin ist am Samstagmorgen in Riehen BS bei einem Selbstunfall tödlich verunglückt. Sie stürzte beim Überqueren der Tramgeleise, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt am mitteilte.

Keystone-SDA SDA

Gemäss den Erkenntnissen der Verkehrspolizei zog sich die 76-jährige Frau beim Sturz schwere Kopfverletzungen zu. Die Sanität brachte sie in die Notfallstation des Universitätsspitals. Dort erlag sie später ihren Verletzungen.