Verärgerter Busfahrer verriegelt Türen und löst Polizeieinsatz aus

50 Jugendliche sassen in einem Schulbus fest, weil ein offenbar verärgerter Busfahrer die Türen verriegelte imago images/MiS

Sie betätigten den Knopf für einen Haltewunsch und stiegen nicht aus. Dies verärgerte einen Busfahrer offenbar so sehr, dass er die Türen verriegelte. Neben den Eltern rückte auch die Polizei an.

Redaktion blue News Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein offenbar verärgerter Busfahrer hat im deutschen Landkreis Gifhorn die Türen verriegelt, sodass rund 50 Schülerinnen und Schüler festsassen.

Eine 15-jährige Schülerin rief schliesslich die Polizei. Zudem kontaktieren einige Jugendliche ihre Eltern, die Fahrgemeinschaften bildeten.

Ersten Ermittlungen zufolge haben Fahrgäste zweimal den Knopf für einen Haltewunsch betätigt, ohne den Bus zu verlassen. Mehr anzeigen

Im deutschen Landkreis Gifhorn hat ein offenbar verärgerter Busfahrer einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Behörde mitteilte, rief eine 15-jährige Schülerin um Hilfe. Sie konnte demnach den Bus nicht verlassen, weil der Fahrer die Türen verriegelt hatte.

Als die Beamten am Einsatzort anrückten, entdeckten sie an einer Haltestelle den Bus mit mehr als 50 Schülerinnen und Schülern an Bord. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde der Knopf für einen Haltewunsch betätigt, jedoch stieg keiner der Jugendlichen aus. Der Fahrer soll dann für einige Minuten den Bus verlassen und die Türen verriegelt haben.

Eltern bilden Fahrgemeinschaften

Dasselbe Spiel an der nächsten Haltestelle: Wieder sei der Knopf betätigt worden, erneut verliess niemand den Bus. Schliesslich habe der Mann die Fahrt erneut unterbrochen und die Türen verriegelt.

Wie es weiter heisst, hätten einige Schüler telefonisch ihre Eltern kontaktiert, welche ihre Kinder «vor Eintreffen der Polizei» abholten. Es seien Fahrgemeinschaften gebildet und schliesslich alle Jugendlichen abgeholt worden. Gegen den 55-jährigen Busfahrer seien strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet worden.