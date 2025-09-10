Verärgerter Busfahrer verriegelt Türen und löst Polizeieinsatz aus

Im deutschen Landkreis Gifhorn hat ein offenbar verärgerter Busfahrer einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Behörde mitteilte, rief eine 15-jährige Schülerin um Hilfe. Sie konnte demnach den Bus nicht verlassen, weil der Fahrer die Türen verriegelt hatte.
Als die Beamten am Einsatzort anrückten, entdeckten sie an einer Haltestelle den Bus mit mehr als 50 Schülerinnen und Schülern an Bord. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde der Knopf für einen Haltewunsch betätigt, jedoch stieg keiner der Jugendlichen aus. Der Fahrer soll dann für einige Minuten den Bus verlassen und die Türen verriegelt haben.
Eltern bilden Fahrgemeinschaften
Dasselbe Spiel an der nächsten Haltestelle: Wieder sei der Knopf betätigt worden, erneut verliess niemand den Bus. Schliesslich habe der Mann die Fahrt erneut unterbrochen und die Türen verriegelt.
Wie es weiter heisst, hätten einige Schüler telefonisch ihre Eltern kontaktiert, welche ihre Kinder «vor Eintreffen der Polizei» abholten. Es seien Fahrgemeinschaften gebildet und schliesslich alle Jugendlichen abgeholt worden. Gegen den 55-jährigen Busfahrer seien strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet worden.