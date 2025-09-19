Ein Picasso, den fast niemand kennt: Mitten im Auktionsfieber wird plötzlich ein Werk des spanischen Meisters präsentiert, das bislang ein Schattendasein führte. «Büste einer Frau mit Blumenhut» – so der Titel – entstand im Juli 1943 in Paris, mitten in der deutschen Besatzungszeit.
Die Öffentlichkeit bekam das Bild bisher praktisch nie zu Gesicht. «Es wurde nie ausgestellt, ausser in Picassos Werkstatt in jener Zeit», erklärt Picasso-Expertin Agnès Sevestre-Barbé. Das Gemälde zeigt Dora Maar, Picassos Muse und Geliebte, die selbst als Malerin und Fotografin bekannt war.
Ein Meisterwerk zwischen Naturalismus und Kubismus
Für die Expertin ist das Werk etwas ganz Besonderes: «Aussergewöhnlich» sei es, weil Picasso darin sowohl naturalistische Elemente als auch Einflüsse des Kubismus vereinte. Ein seltenes Stilspiel, das den besonderen Wert des Porträts unterstreicht.
Und der ist beträchtlich: mindestens acht Millionen Euro dürfte das Werk beim Verkauf erzielen.
Ende Oktober kommt der Schatz zur Auktion. Erst dann wird sich zeigen, ob der Kunstmarkt das Werk noch höher bewertet – und wie viel die Sammler für diesen bislang verborgenen Picasso hinzublättern bereit sind.