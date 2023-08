Bei dem Verdächtigen, der sich an einer 13-Jährigen im österreichischen Budlenz sexuell vergangen hat, soll es sich um einen schweizerischen-französischen Doppelbürger handeln. Imago

Ein schweizerisch-französischer Doppelbürger sitzt in Österreich vorübergehend in Untersuchungshaft. Er soll am Montagabend einen sexuellen Übergriff auf ein 13-jähriges Mädchen verübt haben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Gemäss Voralberger Polizei handle es sich beim Verdächtigen um einen 30-jährigen schweizerisch-französsichen Doppelbürger.

Der Mann soll Montagabend eine 13-Jährige im Montafon, im Bezirk Budlenz (A), sexuell missbraucht haben. Mehr anzeigen

Es handle sich um einen 30-jährigen Mann, der in Genf wohnhaft sei, teilte die Vorarlberger Polizei am Freitag mit. Weitere Ermittlungen und internationale Abklärungen seien im Gange.

Der Verdächtige war noch am Tatabend im Zuge einer Sofortfahndung festgenommen worden. Aus Gründen des Opferschutzes machte die Polizei keine weiteren Angaben zu dem Fall, der sich im österreichischen Bezirk Bludenz zugetragen hat.

Laut einem Bericht des Onlineportals VOL.at soll sich der Übergriff im Montafon zugetragen haben. Der Täter flüchtete demnach im Anschluss mit einem Fahrrad, während sich das Mädchen zu einem Haus in der Nähe begab. Der Bewohner des Hauses habe umgehend die Polizei gerufen.

Weiterer Übergriff auf 7-Jährige

Weiter steht im Bericht, dass es bereits in der Vorwoche in der Nähe, in Feldkirch (A), bereits einen versuchten Übergriff gegeben haben soll. Ein Unbekannter soll sich einer 7-Jährigen, die im Garten gespielt habe, genähert und versucht haben diese sexuell zu missbrauchen. Der Mann sei zufällig von einer Frau bemerkt worden, worauf er mit dem Velo Richtung Schweizer Grenze flüchtete.

Die Polizei fahndete daraufhin nach dem Unbekannten, auch mit einem Helikopter. Doch die Suche blieb erfolglos.

Ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenahng besteht, ist derzeit nicht bekannt.

SDA