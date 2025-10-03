  1. Privatkunden
DE

Roboter mit Herz Verdrängt dieser KI-Fellknäuel bald unsere Haustiere?

Fabienne Berner

3.10.2025

Roboter mit Herz: Verdrängt dieser KI-Fellknäuel bald unsere Haustiere?

Roboter mit Herz: Verdrängt dieser KI-Fellknäuel bald unsere Haustiere?

Er erinnert an Furby, ist aber viel komplexer: Der KI-Gefährte Moflin entwickelt sich individuell – und könnte bald auch in Schweizer Pflegeheimen, Klassenzimmern oder Wohnzimmern landen. Mehr zum flauschigen Roboter gibt's im Video.

02.10.2025

Er erinnert an Furby, ist aber viel komplexer: Der KI-Gefährte Moflin entwickelt sich individuell – und könnte bald auch in Schweizer Pflegeheimen, Klassenzimmern oder Wohnzimmern landen. Mehr zum flauschigen Roboter gibt's im Video.

Fabienne Berner

03.10.2025, 22:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Moflin ist ein smarter KI-Begleiter, der mit Sensoren nonverbal auf Licht, Geräusche und Berührung reagiert.
  • Über einen Zeitraum von 50 Tagen entwickelt er eine einzigartige Persönlichkeit, basierend auf den Interaktionen mit seinem Besitzer.
  • Der Meerschweinchen ähnliche Roboter verfügt über mehr als 4 Millionen mögliche Charaktervarianten.
Mehr anzeigen

Ersetzt Moflin bald deine Katze?

Klein, flauschig, intelligent – Moflin ist ein emotionaler KI-Begleiter, der sich wie ein Haustier verhält, ohne eines zu sein. Er reagiert nonverbal auf Berührung, Licht, Geräusche und Bewegung und entwickelt innerhalb von 50 Tagen eine eigene Persönlichkeit. Mit über 4 Millionen möglichen Varianten ist jeder Moflin einzigartig geprägt durch den Umgang seines Besitzers.

Hersteller Casio sieht Einsatzmöglichkeiten in Schulen, Pflegeheimen oder Therapiesettings. Technologie-Expertin Philippa Forrester betont: «Nichts kann ein Haustier ersetzen. Aber Moflin ist eine Erweiterung menschlicher Erfahrungen, eine Unterstützung für unser emotionales Wohlbefinden.»

Doch erinnert Moflin nicht an den Kult-Furby der 90er? Auch damals sollte ein flauschiges Gadget Emotionen wecken – wenn auch deutlich simpler. 1998 wurde Furby zum weltweiten Hype: Über 14 Millionen Stück wurden im ersten Jahr verkauft. Doch die Begeisterung flaute schnell ab – die Funktionen waren begrenzt, die Geräusche störten viele. Am Ende blieb der Eindruck, dass Furby eher ein clever vermarktetes Spielzeug als ein echter Begleiter war.

Ob Moflin dieses Schicksal vermeiden kann, bleibt offen. Die Nachfrage ist jedenfalls gross: In Japan waren die ersten Produktionschargen schnell vergriffen, mehrere Tausend Exemplare wurden bereits verkauft.

Mehr zum Thema

Wie sexy meine KI-Freundin ist und wie schnell ich trotzdem Schluss machte

Wie sexy meine KI-Freundin ist und wie schnell ich trotzdem Schluss machte

Eine Freundin kann man sich neuerdings auch ganz einfach digital zulegen. Doch für wen eignet sich die KI-Freundin und was sind die Tücken?

30.11.2023

