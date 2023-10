Gaza-Krieg: Neue Fluchtbewegungen nach Europa?

Berlin, 20.10.23: Angesichts der blutigen Eskalation in Nahost gibt es in Deutschland erste Debatten, ob nun mit einer neuen Fluchtbewegung nach Europa zu rechnen ist. Bisher ist dies nicht der Fall. Denn Ägypten will den Grenzübergang Rafah zwar öffnen, um Hilfslieferungen in den Gazastreifen zu ermöglichen. Die Aufnahme von möglicherweise Hunderttausenden Palästinensern aus dem dicht besiedelten Gebiet in Ägypten lehnt Präsident Abel Fattah al-Sisi aber strikt ab. Es ist jedoch nicht auszuschliessen, dass es in weiteren arabischen Staaten zu einer Destabilisierung infolge von Massenprotesten kommt. Und auch eine Ausweitung des Konflikts ist möglich: «Wenn es zu einem Mehr-Fronten-Krieg kommen sollte, ist natürlich mit erhöhten Fluchtbewegungen aus der Region zu rechnen», sagt der Vorsitzende des Sachverständigenrats für Integration und Migration (SVR), Hans Vorländer. Dann wäre das UN-Flüchtlingshilfswerk gefragt, Lösungen für eine vorübergehende Aufnahme dieser Menschen zu finden. Aktuell versucht die Bundesregierung, gemeinsam mit anderen westlichen Akteuren einen solchen Flächenbrand zu verhindern. Sollte es zu einer grossen Fluchtbewegung kommen, könnte aber auch an Europa die Aufforderung gerichtet werden, Kontingente aufzunehmen, meint Vorländer.

