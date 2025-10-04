Der Hirsch hatte sich in den Bereich der Autobahneinfahrt Wassen UR verirrt. Keystone

Ein verirrter Hirsch hat am Samstag den Verkehr am Gotthard gestoppt. Weil das Tier sich nicht vertreiben liess, musste es von der Wildhut erschossen werden – der Tunnel war vorübergehend gesperrt.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Hirsch geriet am Samstagmorgen in den Gefahrenbereich der Autobahneinfahrt Wassen UR nahe dem Gotthardtunnel.

Trotz Versuchen von Polizei und Wildhütern konnte das Tier nicht vertrieben werden.

Aus Sicherheitsgründen wurde der Hirsch kurz vor Mittag erschossen und der Gotthardtunnel zeitweise gesperrt. Mehr anzeigen

Ein Hirsch hat sich am Samstag in den Bereich der Autobahneinfahrt Wassen UR beim Gotthardtunnel verirrt. Weil er sich nicht wegtreiben liess, erschossen ihn Wildhüter. Der Gotthardtunnel war deswegen vor dem Mittag kurzzeitig gesperrt.

Die Meldung über den Hirsch im Gefahrenbereich sei bereits morgens um 8 Uhr eingegangen, schrieb die Kantonspolizei Uri am Samstagnachmittag in einer Mitteilung. Eine Polizeipatrouille versuchte anschliessend, zusammen mit Wildhütern, das Tier fortzutreiben. Doch sie scheiterten.

Weil sich das Tier dort in Gefahr befunden habe und auch die Verkehrssituation bedroht gewesen sei, habe es die Wildhut schliesslich um 11.45 Uhr geschossen, so die Polizei weiter. Die Autobahnein- und -ausfahrt wurde dafür gesperrt, wie auch der Gotthardtunnel in Fahrtrichtung Nord.

