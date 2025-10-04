Ein Hirsch hat sich am Samstag in den Bereich der Autobahneinfahrt Wassen UR beim Gotthardtunnel verirrt. Weil er sich nicht wegtreiben liess, erschossen ihn Wildhüter. Der Gotthardtunnel war deswegen vor dem Mittag kurzzeitig gesperrt.
Die Meldung über den Hirsch im Gefahrenbereich sei bereits morgens um 8 Uhr eingegangen, schrieb die Kantonspolizei Uri am Samstagnachmittag in einer Mitteilung. Eine Polizeipatrouille versuchte anschliessend, zusammen mit Wildhütern, das Tier fortzutreiben. Doch sie scheiterten.
Weil sich das Tier dort in Gefahr befunden habe und auch die Verkehrssituation bedroht gewesen sei, habe es die Wildhut schliesslich um 11.45 Uhr geschossen, so die Polizei weiter. Die Autobahnein- und -ausfahrt wurde dafür gesperrt, wie auch der Gotthardtunnel in Fahrtrichtung Nord.
Mehr aus dem Ressort
Zurich Film Festival // Amanda Seyfried: «Kein Sex – das funktioniert langfristig nicht»
Hollywoodstar Amanda Seyfried stellte am Zurich Film Festival «The Testament of Ann Lee» vor. Im Video verrät sie, warum sie die Rolle der religiösen Führerin so spannend fand – und wieso sie richtig Fan vom Schweizer Akkzent ist.