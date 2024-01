8000 Dollar sollte die Rolex kosten – der Dieb bleibt verschwunden. (Symbolbild) Bild: IMAGO/Manfred Segerer

Mit einer filmreifen Verfolgungsaktion hat ein Uhrenverkäufer in den USA erfolglos versucht, einen Dieb zu stoppen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Mann in den USA versuchte vergeblich einen Rolex-Dieb zu stoppen.

Der Uhrenverkäufer wollte eine Rolex für 8000 Dollar über eine Onlineplattform an einen Interessenten veräussern.

Als der potenzielle Käufer die Uhr jedoch ohne zu bezahlen einsteckte, die Türen seines Auos von innen verriegelte und mit hoher Geschwindigkeit davonfuhr, warf sich der Verkäufer auf die Motorhaube.

Er sei jedoch heruntergeschleudert worden, als der Dieb mit der Luxusuhr davonraste, so die Polizei.

Dieb und Uhr sind verschwunden.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Mehr anzeigen

Der 43-jährige Steve Mauro wollte eine Rolex für 8000 Dollar über eine Onlineplattform an einen Interessenten veräussern. Als der potenzielle Käufer die Uhr jedoch ohne zu bezahlen einsteckte, die Türen seines Auos von innen verriegelte und mit hoher Geschwindigkeit davonfuhr, warf sich Mauro auf die Motorhaube. «Ich hatte nicht vor, die Uhr kampflos diesem Mann zu überlassen», sagte Mauro am Sonntag (Ortszeit) der Nachrichtenagentur AP.

Beamte, die zufällig in der Gegend patrouillierten, hätten gesehen, wie ein grauer Honda-SUV im Rückwärtsgang Mauro zunächst gerammt habe, berichtete die Polizei von Nassau County. Der Vorfall habe sich in Massapequa Park ereignet, einem auf Long Island gelegenen Vorort von New York City. Daraufhin sprang Mauro auf die Motorhaube. Er sei jedoch heruntergeschleudert worden, als der Dieb mit der Luxusuhr davonraste, so die Polizei. Mauro wurde am Tatort wegen leichter Verletzungen an der Hand, am Ellbogen und am Knie behandelt. Er hatte sich mit dem vorgeblichen Käufer vor seinem Haus verabredet.

Mauro, der regelmässig Gebrauchtgegenstände auf Facebook Marketplace anbietet, sagte zur AP, er habe von Anfang an ein schlechtes Gefühl gehabt. «Ich erkenne Betrüger immer sofort, und dieser Typ machte überhaupt keinen guten Eindruck», so Mauro. Nachdem er vom fahrenden Auto geflogen war, rannte er zu den Polizisten in der Nähe. «Ich fing an zu schreien: «Schnappt ihn euch, er hat meine Rolex!"»

Aber da war der Dieb schon verschwunden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

dpa