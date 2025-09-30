Verkäuferin in Bäckerei klaut 88'000 Franken aus der Kasse

Eine junge Frau hat über Jahre hinweg zehntausende Franken aus der Kasse ihres Arbeitgebers gestohlen. KEYSTONE/Christian Beutler (Archivbild)

Rund 88'000 Franken in drei Jahren: Eine Verkäuferin in einer Bäckerei hat jahrelang Geld aus der Kasse ihres Arbeitgebers gestohlen. Nun wurde sie verurteilt.

Redaktion blue News Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Verkäuferin hat in drei Jahren rund 88'000 Franken aus der Kasse einer Bäckerei im Kanton Freiburg entwendet.

Die Frau war zuvor durch einen Privatkredit in eine finanzielle Notlage geraten.

Sie hatte ihrem damaligen Partner 25'000 Franken in die Türkei überwiesen. Dieser hatte angegeben, für die beiden gemeinsam ein Haus zu bauen. Das Geld sah sie jedoch nie wieder.

Für gewerbsmässigen Diebstahl, Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes und wegen Fahrens in fahrunfähigem Zustand wurde sie vom Bezirksgericht Tafers zu einer bedingten Freiheitsstrafe von acht Monaten verurteilt. Mehr anzeigen

Ein Privatkredit brachte die junge Frau im Kanton Freiburg in eine finanzielle Notlage – und sie begann zu stehlen. Zwischen 2020 und 2023 hat die Verkäuferin in einer Bäckerei insgesamt rund 88'000 Franken aus der Kasse ihres Arbeitgebers entwendet.

Dafür wurde die heute 30-Jährige nun vom Bezirksgericht Tafers verurteilt, wie die «Freiburger Nachrichten» berichten. Demnach soll die Frau einen Kredit aufgenommen und 25'000 Franken an ihren damaligen Partner in der Türkei überwiesen haben. Der hatte in Aussicht gestellt, für die beiden gemeinsam ein Haus zu bauen. Das Geld ist nun weg, und das Haus wurde ebenso nicht gebaut.

Um ihre Schulden zu tilgen, entnahm die Angeklagte immer wieder Geld aus der Kasse der Bäckerei. Anfangs nur 100 oder 200 Franken pro Woche, und schliesslich immer mehr. Doch ihr Arbeitgeber schöpfte Verdacht und verständigte die Polizei.

Acht Monate bedingte Freiheitsstrafe

Die Frau geriet auch noch anderweitig in Konflikt mit dem Gesetz. Nachdem sie wegen ihrer finanziellen Sorgen zunehmend unter Magenproblemen litt, die verschriebenen Medikamente aber keine Wirkung zeigten, versuchte sie es mit Cannabis. Schliesslich geriet sie in eine Polizeikontrolle, als sie mit dem Auto unterwegs war – und wurde überführt.

Das Polizeigericht Tafers verurteilte die Frau nun wegen gewerbsmässigem Diebstahls, Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes und wegen Fahrens in fahrunfähigem Zustand.

Sie erhielt eine bedingte Freiheitsstrafe von acht Monaten mit einer Probezeit von zwei Jahren. Hinzu kommt eine Busse von 150 Franken. 70'000 Franken muss sie ausserdem an ihren Arbeitgeber zurückzahlen.