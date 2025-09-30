Verkäuferin in Bäckerei klaut 88'000 Franken aus der Kasse

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Bedingte Freiheitsstrafe Verkäuferin in Bäckerei klaut 88'000 Franken aus der Kasse

Oliver Kohlmaier

30.9.2025

Eine junge Frau hat über Jahre hinweg zehntausende Franken aus der Kasse ihres Arbeitgebers gestohlen.
Eine junge Frau hat über Jahre hinweg zehntausende Franken aus der Kasse ihres Arbeitgebers gestohlen.
KEYSTONE/Christian Beutler (Archivbild)

Rund 88'000 Franken in drei Jahren: Eine Verkäuferin in einer Bäckerei hat jahrelang Geld aus der Kasse ihres Arbeitgebers gestohlen. Nun wurde sie verurteilt.

Redaktion blue News

30.09.2025, 20:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Verkäuferin hat in drei Jahren rund 88'000 Franken aus der Kasse einer Bäckerei im Kanton Freiburg entwendet.
  • Die Frau war zuvor durch einen Privatkredit in eine finanzielle Notlage geraten.
  • Sie hatte ihrem damaligen Partner 25'000 Franken in die Türkei überwiesen. Dieser hatte angegeben, für die beiden gemeinsam ein Haus zu bauen. Das Geld sah sie jedoch nie wieder.
  • Für gewerbsmässigen Diebstahl, Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes und wegen Fahrens in fahrunfähigem Zustand wurde sie vom Bezirksgericht Tafers zu einer bedingten Freiheitsstrafe von acht Monaten verurteilt.
Mehr anzeigen

Ein Privatkredit brachte die junge Frau im Kanton Freiburg in eine finanzielle Notlage – und sie begann zu stehlen. Zwischen 2020 und 2023 hat die Verkäuferin in einer Bäckerei insgesamt rund 88'000 Franken aus der Kasse ihres Arbeitgebers entwendet.

Dafür wurde die heute 30-Jährige nun vom Bezirksgericht Tafers verurteilt, wie die «Freiburger Nachrichten» berichten. Demnach soll die Frau einen Kredit aufgenommen und 25'000 Franken an ihren damaligen Partner in der Türkei überwiesen haben. Der hatte in Aussicht gestellt, für die beiden gemeinsam ein Haus zu bauen. Das Geld ist nun weg, und das Haus wurde ebenso nicht gebaut.

Um ihre Schulden zu tilgen, entnahm die Angeklagte immer wieder Geld aus der Kasse der Bäckerei. Anfangs nur 100 oder 200 Franken pro Woche, und schliesslich immer mehr. Doch ihr Arbeitgeber schöpfte Verdacht und verständigte die Polizei.

Dreiste Masche fliegt auf. 57-Jähriger zeigt Diebstahl im Zug an und wird selbst verurteilt

Dreiste Masche fliegt auf57-Jähriger zeigt Diebstahl im Zug an und wird selbst verurteilt

Acht Monate bedingte Freiheitsstrafe

Die Frau geriet auch noch anderweitig in Konflikt mit dem Gesetz. Nachdem sie wegen ihrer finanziellen Sorgen zunehmend unter Magenproblemen litt, die verschriebenen Medikamente aber keine Wirkung zeigten, versuchte sie es mit Cannabis. Schliesslich geriet sie in eine Polizeikontrolle, als sie mit dem Auto unterwegs war  – und wurde überführt.

Das Polizeigericht Tafers verurteilte die Frau nun wegen gewerbsmässigem Diebstahls, Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes und wegen Fahrens in fahrunfähigem Zustand.

Sie erhielt eine bedingte Freiheitsstrafe von acht Monaten mit einer Probezeit von zwei Jahren. Hinzu kommt eine Busse von 150 Franken. 70'000 Franken muss sie ausserdem an ihren Arbeitgeber zurückzahlen.

Mehr zum Thema

Kamera überführt Dieb. 60-Franken-Klau in Hofladen kostet Deutschen über 20'000 Franken

Kamera überführt Dieb60-Franken-Klau in Hofladen kostet Deutschen über 20'000 Franken

Zehnernötli-Drama im Coop. Kassiererin lehnt Banknote wegen fehlender Ecke ab

Zehnernötli-Drama im CoopKassiererin lehnt Banknote wegen fehlender Ecke ab

Diebstahl. Freiburger Polizei verhaftet mutmassliche Traktor-Diebe

DiebstahlFreiburger Polizei verhaftet mutmassliche Traktor-Diebe

Meistgelesen

Das bedeutet Trumps Pharma-Hammer für die Schweiz
Verkäuferin in Bäckerei klaut 88'000 Franken aus der Kasse
Gründer machen Carl Maschmeyer hässig – er verlässt das TV-Studio
Video zeigt Spaniens Ferienparadiese unter Wasser
Nach harscher Ansage von Günther Jauch muss Kandidatin die TV-Show verlassen