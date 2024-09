Statt ins Parking fuhr eine 80-jährige Autolenkerin in Thônex bei Genf in das Sportzentrum und verletzte dabei vier Kinder., zwei davon laut Staatsanwaltschaft "sehr schwer". © KEYSTONE / MARTIAL TREZZINI Keystone

Eine 80-jährige Automobilistin ist am Samstagmorgen in Thônex GE in eine Gruppe von Kindern gefahren und hat dabei sich selbst und fünf weitere Personen verletzt, zwei von ihnen sehr schwer.

sda/tgab SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine 80jährige Autolenkerin verwechselt das Sportzentrum Sous-Moulin mit dem angeschlossenen Park&Ride.

Sie fährt mit ihrem ausser Kontrolle geratenen Fahrzeug in eine Gruppe Kinder. Zwei werden sehr schwer verletzt.

Alle sechs bei dem Vorfall verletzten Personen sind ins Genfer Universitätsspital transportiert worden. Mehr anzeigen

Der Unfall ereignete sich kurz nach 10.15 Uhr, wie die Genfer Staatsanwaltschaft mitteilte. Die betagte Autolenkerin habe beabsichtigt, ins Park&Ride des Sportzentrums Sous-Moulin zu fahren, sei aber in forschem Tempo irrtümlicherweise ins Sportzentrum gefahren, gab die Staatsanwaltschaft an einer Pressekonferenz vor Ort bekannt.

Dabei sei die Automobilistin in eine Gruppe von Schulkindern im Alter von etwa zehn Jahren gefahren, die an einem Basketballkurs teilgenommen hatten. Die Kinder hätten die Sporthalle verlassen, um etwas zu trinken, als sie von dem ausser Kontrolle geratenen Fahrzeug erfasst worden seien.

Von den vier vom Auto erfassten Kindern seien zwei «sehr schwer» verletzt worden, die anderen beiden leichter, teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit. Die betagte Fahrzeuglenkerin sei schwer, eine weitere erwachsene Person, welche die Kinder begleitet hatte, leichter verletzt worden. Alle Verletzten seien ins Genfer Universitätsspital transportiert worden. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde eine Untersuchung eingeleitet.

sda/tgab