  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Angelhaken im Schnabel Verletzter Kormoran sucht sich Hilfe in Notaufnahme

dpa

15.2.2026 - 23:01

Verletzter Kormoran pickt gegen Tür von Notaufnahme - Gallery
Verletzter Kormoran pickt gegen Tür von Notaufnahme - Gallery. Der verletzter Kormoran stand plötzlich vor der Notaufnahme eines Spitals.

Der verletzter Kormoran stand plötzlich vor der Notaufnahme eines Spitals.

Bild: -/Feuerwehr Bremen/dpa

Verletzter Kormoran pickt gegen Tür von Notaufnahme - Gallery. Der Vogel hatte einen für ihn gefährlichen Angelhaken im Schnabel.

Der Vogel hatte einen für ihn gefährlichen Angelhaken im Schnabel.

Bild: -/Feuerwehr Bremen/dpa

Verletzter Kormoran pickt gegen Tür von Notaufnahme - Gallery. Die Feuerwehr rettet auch regelmässig Tiere in Not.

Die Feuerwehr rettet auch regelmässig Tiere in Not.

Bild: -/Feuerwehr Bremen/dpa

Verletzter Kormoran pickt gegen Tür von Notaufnahme - Gallery. Kormorane sind eigentlich menschenscheu.

Kormorane sind eigentlich menschenscheu.

Bild: dpa (Symbolbild)

Verletzter Kormoran pickt gegen Tür von Notaufnahme - Gallery
Verletzter Kormoran pickt gegen Tür von Notaufnahme - Gallery. Der verletzter Kormoran stand plötzlich vor der Notaufnahme eines Spitals.

Der verletzter Kormoran stand plötzlich vor der Notaufnahme eines Spitals.

Bild: -/Feuerwehr Bremen/dpa

Verletzter Kormoran pickt gegen Tür von Notaufnahme - Gallery. Der Vogel hatte einen für ihn gefährlichen Angelhaken im Schnabel.

Der Vogel hatte einen für ihn gefährlichen Angelhaken im Schnabel.

Bild: -/Feuerwehr Bremen/dpa

Verletzter Kormoran pickt gegen Tür von Notaufnahme - Gallery. Die Feuerwehr rettet auch regelmässig Tiere in Not.

Die Feuerwehr rettet auch regelmässig Tiere in Not.

Bild: -/Feuerwehr Bremen/dpa

Verletzter Kormoran pickt gegen Tür von Notaufnahme - Gallery. Kormorane sind eigentlich menschenscheu.

Kormorane sind eigentlich menschenscheu.

Bild: dpa (Symbolbild)

Es klingt unglaublich: Ein Kormoran, in dessen Schnabel sich ein Angelhaken festgesetzt hat, reagiert genau richtig: Er macht sich bei einer Notaufnahme bemerkbar.

,

DPA, Redaktion blue News

15.02.2026, 23:01

15.02.2026, 23:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein verletzter Kormoran hat sich in der norddeutschen Stadt Bremen Hilfe in der Notaufnahme eines Spitals geholt.
  • Die Mitarbeiter verständigten die Feuerwehr, die den Angelhaken, der sich im Schnabel des Tieres festgesetzt hatte, entfernen konnte.
  • Anschliessend wurde der Kormoran wieder in die Freiheit entlassen.
Mehr anzeigen

Ein Kormoran mit einem Angelhaken im Schnabel hat sich bei der Notaufnahme einer Klinik bemerkbar gemacht: Der Wildvogel habe dort mit dem Schnabel gegen die Scheibe der Eingangstür gepickt, teilte die Feuerwehr mit. Sie war am Nachmittag von den Mitarbeitern der Notaufnahme am Klinikum Links der Weser in Bremen alarmiert worden.

Feuerwehr-Einsatzkräfte fuhren dann zu der Klinik. «Im weiteren Verlauf wurde in einem tollen Zusammenwirken zwischen Berufsfeuerwehr und medizinischem Personal der Notaufnahme der Angelhaken entfernt und die Wunde bestmöglich versorgt», hiess es weiter. Danach wurde der Vogel in der Parkanlage des Klinikums wieder in die Freiheit entlassen.

Angelhaken in Schnabel ist sehr gefährlich

Ein Kormoran ist ein grosser, schwarz glänzender Wasservogel mit langem Hals, keilförmigem Kopf und einem markanten scharfen Schnabel mit Hakenspitze. Eigentlich seien die Vögel scheu, schreibt die Feuerwehr. Und: «Ein Angelhaken im Vogelschnabel ist für das Tier extrem gefährlich – Infektionen, Schmerzen, sogar Verhungern wären möglich.»

Meistgelesen

10'000 Schritte waren gestern – jetzt kommt der Japanese Walk
«Wir sind am Arsch»: Ukrainische Kampfdrohnen schalten bei Übung Nato-Einheiten aus
Nach Schweden beklagt sich auch die Schweiz über Kanadas Curler
Luxus-Townhouses in Baden finden kaum Abnehmer
Timm Klose: «Ich sehe ohne Brille, dass der Ball draussen war»