Es klingt unglaublich: Ein Kormoran, in dessen Schnabel sich ein Angelhaken festgesetzt hat, reagiert genau richtig: Er macht sich bei einer Notaufnahme bemerkbar.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein verletzter Kormoran hat sich in der norddeutschen Stadt Bremen Hilfe in der Notaufnahme eines Spitals geholt.

Die Mitarbeiter verständigten die Feuerwehr, die den Angelhaken, der sich im Schnabel des Tieres festgesetzt hatte, entfernen konnte.

Anschliessend wurde der Kormoran wieder in die Freiheit entlassen.

Ein Kormoran mit einem Angelhaken im Schnabel hat sich bei der Notaufnahme einer Klinik bemerkbar gemacht: Der Wildvogel habe dort mit dem Schnabel gegen die Scheibe der Eingangstür gepickt, teilte die Feuerwehr mit. Sie war am Nachmittag von den Mitarbeitern der Notaufnahme am Klinikum Links der Weser in Bremen alarmiert worden.

Feuerwehr-Einsatzkräfte fuhren dann zu der Klinik. «Im weiteren Verlauf wurde in einem tollen Zusammenwirken zwischen Berufsfeuerwehr und medizinischem Personal der Notaufnahme der Angelhaken entfernt und die Wunde bestmöglich versorgt», hiess es weiter. Danach wurde der Vogel in der Parkanlage des Klinikums wieder in die Freiheit entlassen.

Angelhaken in Schnabel ist sehr gefährlich

Ein Kormoran ist ein grosser, schwarz glänzender Wasservogel mit langem Hals, keilförmigem Kopf und einem markanten scharfen Schnabel mit Hakenspitze. Eigentlich seien die Vögel scheu, schreibt die Feuerwehr. Und: «Ein Angelhaken im Vogelschnabel ist für das Tier extrem gefährlich – Infektionen, Schmerzen, sogar Verhungern wären möglich.»