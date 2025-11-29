Vermisste österreichische Influencerin ist tot

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Leiche in Slowenien gefunden Vermisste österreichische Influencerin ist tot

Oliver Kohlmaier

29.11.2025

Die österreichische Influencerin Stefanie P. wurde tot aufgefunden.
Die österreichische Influencerin Stefanie P. wurde tot aufgefunden.
instagram / badgalfani

Seit Sonntag galt die österreichische Influencerin Stefanie P. als vermisst. Nun wird bekannt: Sie wurde Opfer eines Gewaltverbrechens. Ihr Leichnam wurde in Slowenien gefunden. Der Tatverdächtige ist geständig.

Redaktion blue News

29.11.2025, 15:45

29.11.2025, 16:23

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die seit Sonntag vermisste Grazer Influencerin Stefanie P. ist tot.
  • Sie wurde Opfer eines Gewaltverbrechens. Ihr Leichnam wurde in Slowenien gefunden.
  • Nach Angaben der Polizei ist der tatverdächtige Ex-Freund geständig.
Mehr anzeigen

Die seit Sonntag vermisste österrreichische Influencerin Stefanie P. ist tot. Wie ein Sprecher der Landespolizeidirektion Steiermark gegenüber österreichischen Medien bestätigte, wurde ihre Leiche in Slowenien gefunden.

Demnach wurde der zuvor verhaftete, tatverdächtige Ex-Freund am Freitag stundenlang von den steirischen Kriminalbeamten befragt. Dabei habe er offenbar angegeben, wo die Vermisste zu finden ist. «Der 31-jährige Verdächtige ist nunmehr geständig», gab die Polizei in einer Mitteilung an.

Ex-Freund soll Leiche im Wald vergraben haben

Laut einem Bericht der «Kronen Zeitung» gab der Tatverdächtige an, die Frau erwürgt zu haben. Die Ermittler fanden den Körper von Stefanie P. in einem Waldstück in Slowenien. Der Verdächtige hatte die Tote nach eigenen Angaben in einem Koffer platziert und im Wald vergraben. Dies wurde von der Polizei bislang noch nicht bestätigt.

Der 31-Jährige Tatverdächtige wurde am Montag bei einem Grenzübertritt im steirisch-slowenischen Grenzgebiet auf slowenischer Seite festgenommen. Er soll sein Auto angezündet haben, das vollständig ausgebrannt sei.

Videos aus dem Ressort

Horror-Erlebnis: Influencer wird während Livestream brutal ausgeraubt

Horror-Erlebnis: Influencer wird während Livestream brutal ausgeraubt

Streamer Joel Kang wird während eines Livestreams in der südafrikanischen Stadt Durban am helllichten Tag überfallen. Eine Gruppe Männer greift den Südkoreaner an, stiehlt sein Handy und flieht in einem Auto.

30.10.2024

Meistgelesen

Vermisste österreichische Influencerin ist tot
Diese Stars starben unter ungeklärten Umständen
Trump: Luftraum über Venezuela «gesperrt» +++ Einwanderungsbehörde stoppt alle Asylentscheidungen
Drei rebellische Nonnen besetzen Kloster – jetzt soll Rom den Streit schlichten
Ukraine greift Öltanker mit Marinedrohnen an +++ Russische Luftangriffe auf Kiew