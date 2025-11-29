Vermisste österreichische Influencerin ist tot

Die österreichische Influencerin Stefanie P. wurde tot aufgefunden. instagram / badgalfani

Seit Sonntag galt die österreichische Influencerin Stefanie P. als vermisst. Nun wird bekannt: Sie wurde Opfer eines Gewaltverbrechens. Ihr Leichnam wurde in Slowenien gefunden. Der Tatverdächtige ist geständig.

Redaktion blue News Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die seit Sonntag vermisste Grazer Influencerin Stefanie P. ist tot.

Sie wurde Opfer eines Gewaltverbrechens. Ihr Leichnam wurde in Slowenien gefunden.

Nach Angaben der Polizei ist der tatverdächtige Ex-Freund geständig. Mehr anzeigen

Die seit Sonntag vermisste österrreichische Influencerin Stefanie P. ist tot. Wie ein Sprecher der Landespolizeidirektion Steiermark gegenüber österreichischen Medien bestätigte, wurde ihre Leiche in Slowenien gefunden.

Demnach wurde der zuvor verhaftete, tatverdächtige Ex-Freund am Freitag stundenlang von den steirischen Kriminalbeamten befragt. Dabei habe er offenbar angegeben, wo die Vermisste zu finden ist. «Der 31-jährige Verdächtige ist nunmehr geständig», gab die Polizei in einer Mitteilung an.

Ex-Freund soll Leiche im Wald vergraben haben

Laut einem Bericht der «Kronen Zeitung» gab der Tatverdächtige an, die Frau erwürgt zu haben. Die Ermittler fanden den Körper von Stefanie P. in einem Waldstück in Slowenien. Der Verdächtige hatte die Tote nach eigenen Angaben in einem Koffer platziert und im Wald vergraben. Dies wurde von der Polizei bislang noch nicht bestätigt.

Der 31-Jährige Tatverdächtige wurde am Montag bei einem Grenzübertritt im steirisch-slowenischen Grenzgebiet auf slowenischer Seite festgenommen. Er soll sein Auto angezündet haben, das vollständig ausgebrannt sei.

Videos aus dem Ressort